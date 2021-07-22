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Швед замечен в Бельгии. Украинец вернется в Мехелен?

Наши за границей
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Снова в Мехелен?

Швед замечен в Бельгии. Украинец вернется в Мехелен?

Новина українською

24-летний украинский вингер "Селтика" Марьян Швед был замечен в Бельгии.

Минувший сезон футболист отыграл в этой стране на правах аренды, после чего вынужден был вернуться в расположение шотландского клуба, хотя и не ведет с ним подготовку к новому сезону.

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Болельщики Мехелена ожидают, что украинец прибыл в Бельгию, чтобы завершить переговоры о своем возвращении в "Мехелен" - либо на условиях аренды, либо на полноправной основе.

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В статье: Мехелен Селтик (Глазго) Марьян Швед
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