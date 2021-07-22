Швед замечен в Бельгии. Украинец вернется в Мехелен?

24-летний украинский вингер "Селтика" Марьян Швед был замечен в Бельгии.

Минувший сезон футболист отыграл в этой стране на правах аренды, после чего вынужден был вернуться в расположение шотландского клуба, хотя и не ведет с ним подготовку к новому сезону.

Болельщики Мехелена ожидают, что украинец прибыл в Бельгию, чтобы завершить переговоры о своем возвращении в "Мехелен" - либо на условиях аренды, либо на полноправной основе.