Швед замечен в Бельгии. Украинец вернется в Мехелен?
Снова в Мехелен?
24-летний украинский вингер "Селтика" Марьян Швед был замечен в Бельгии.
Минувший сезон футболист отыграл в этой стране на правах аренды, после чего вынужден был вернуться в расположение шотландского клуба, хотя и не ведет с ним подготовку к новому сезону.
Болельщики Мехелена ожидают, что украинец прибыл в Бельгию, чтобы завершить переговоры о своем возвращении в "Мехелен" - либо на условиях аренды, либо на полноправной основе.
J'ai vu une vidéo ou il s'entraînait individuellement au stade ????#kvmechelen https://t.co/BcVvn9K6qm— KV Mechelen FR (@FrMechelen) July 20, 2021
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