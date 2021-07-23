Официально: Роман Григорчук покинул солигорский Шахтер
Клуб покидают и его помощники
Фото: ФК Шахтер Солигорск
В рамках второго раунда квалификации Лиги конференций солигорский "Шахтер" проиграл люксембургской "Фоле" (1:2).
После матча главный тренер Роман Григорчук встретился с руководством клуба, где было принято решение прекратить сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба "горняков"
Вместе с 56-летним специалистом белорусский клуб покидают и его ассистенты.
Имя нового наставника будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, что Григорчук возглавил солигорский "Шахтер" в сентябре 2020 года, сменив тогда другого украинского тренера - Юрия Вернидуба.
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Источник:fcshakhter.by
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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 09:19
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aleks68
23.07.2021 в 09:30
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