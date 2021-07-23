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Официально: Роман Григорчук покинул солигорский Шахтер

Наши за границей
(1 голосов)

Клуб покидают и его помощники

Официально: Роман Григорчук покинул солигорский Шахтер

Фото: ФК Шахтер Солигорск

Новина українською

В рамках второго раунда квалификации Лиги конференций солигорский "Шахтер" проиграл люксембургской "Фоле" (1:2).

После матча главный тренер Роман Григорчук встретился с руководством клуба, где было принято решение прекратить сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба "горняков"

Вместе с 56-летним специалистом белорусский клуб покидают и его ассистенты.

Имя нового наставника будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что Григорчук возглавил солигорский "Шахтер" в сентябре 2020 года, сменив тогда другого украинского тренера - Юрия Вернидуба.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск)
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Источник:
fcshakhter.by

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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 09:19
В Мариуполь его,неплохой спец
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aleks68
23.07.2021 в 09:30
ты же гнида ненавидишь шахтёр и мариуполь.не суй своё .....куда не просят
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+1
-2


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