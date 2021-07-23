Официально: Роман Григорчук покинул солигорский Шахтер

В рамках второго раунда квалификации Лиги конференций солигорский "Шахтер" проиграл люксембургской "Фоле" (1:2).

После матча главный тренер Роман Григорчук встретился с руководством клуба, где было принято решение прекратить сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба "горняков"

Вместе с 56-летним специалистом белорусский клуб покидают и его ассистенты.

Имя нового наставника будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что Григорчук возглавил солигорский "Шахтер" в сентябре 2020 года, сменив тогда другого украинского тренера - Юрия Вернидуба.