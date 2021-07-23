Мехелен выкупил контракт Шведа
Контракт на 3 года с возможной пролонгацией
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24-летний украинский вингер Марьян Швед стал полноценным игроком "Мехелена".
Бельгийский клуб выкупил у шотландского "Селтика" контракт украинца.
Контракт подписан по схеме 3+1.
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"Мне было ясно, что я хочу остаться в "Мехелене". Я уже вернулся в команду, пообщался с игроками и с тренерами. Здесь я прекрасно себя чувствую", - прокомментировал данное событие сам игрок.
Отметим, что минувший сезон футболист отыграл в "Мехелене" на правах аренды. В 24 матчах он забил 5 голов и сделал 3 голевых передачи.
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Источник:Мехелен
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Комментарии (7)
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xapyga (Запорожье)
23.07.2021 в 22:34
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Будєм разбіратся (Київ)
23.07.2021 в 22:32
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Камонплей
23.07.2021 в 22:11
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Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 21:07
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Olegyurchak (Хмельницький )
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xapyga (Запорожье)
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Serega1111 (Киев)
23.07.2021 в 21:23
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