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Мехелен выкупил контракт Шведа

Наши за границей
(2 голосов)

Контракт на 3 года с возможной пролонгацией

Мехелен выкупил контракт Шведа

kvmechelen

Новина українською

24-летний украинский вингер Марьян Швед стал полноценным игроком "Мехелена".

Бельгийский клуб выкупил у шотландского "Селтика" контракт украинца.

Контракт подписан по схеме 3+1.

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"Мне было ясно, что я хочу остаться в "Мехелене". Я уже вернулся в команду, пообщался с игроками и с тренерами. Здесь я прекрасно себя чувствую", - прокомментировал данное событие сам игрок.

Отметим, что минувший сезон футболист отыграл в "Мехелене" на правах аренды. В 24 матчах он забил 5 голов и сделал 3 голевых передачи.

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В статье: Мехелен Селтик (Глазго) Марьян Швед
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Источник:
Мехелен

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Комментарии (7)
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xapyga (Запорожье)
23.07.2021 в 22:34
вообще игрок настроения, уже 24 года зрелость, а такое впечатление что ему 19. Врядли где то заиграет, несколько матчей феерить будет,остальные 80% растворится методом Коваленко
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+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
23.07.2021 в 22:32
Мар’ян талановитий гравець з важким характером . Схоже в Мехелені він пристосувався . Хороша новина для українського футболу
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+1
0
Камонплей
23.07.2021 в 22:11
Вітаю, клуб свою справу зробив. Тепер справа за Мар'яном
Ответить
+1
0
Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 21:07
Ему бы в Зарю,зимой ждем в УПЛ
Ответить
0
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
23.07.2021 в 21:15
Знайди дурня, який захоче їхати з Бельгії невідомо куди.
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+6
0
xapyga (Запорожье)
23.07.2021 в 22:31
почему не понятно куда??? В нашу неньку были бы бабки в Зоре пешком бы прибежал)
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
23.07.2021 в 21:23
Жди-жди, казламордый, дождешся...
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+3
-1


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