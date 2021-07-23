Мехелен выкупил контракт Шведа

24-летний украинский вингер Марьян Швед стал полноценным игроком "Мехелена".

Бельгийский клуб выкупил у шотландского "Селтика" контракт украинца.

Контракт подписан по схеме 3+1.

"Мне было ясно, что я хочу остаться в "Мехелене". Я уже вернулся в команду, пообщался с игроками и с тренерами. Здесь я прекрасно себя чувствую", - прокомментировал данное событие сам игрок.

Отметим, что минувший сезон футболист отыграл в "Мехелене" на правах аренды. В 24 матчах он забил 5 голов и сделал 3 голевых передачи.