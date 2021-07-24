Швед: Мне было очевидно, что я хочу остаться в Мехелене
Не планировал никуда идти
Украинский полузащитник Марьян Швед прокомментировал свой
"Мне было очевидно, что я хочу остаться.
Я уже вернулся, чтобы поздороваться в раздевалке и с тренерами. Я хорошо себя чувствую в этой группе", - сказал Швед.
Напомним, что прошлый сезон футболист провел в бельгийском "Мехелене" на правах аренды с "Селтика". Он сыграл 24 матча, в которых записал в свой актив 5 голов и 3 ассиста. В среднем Марьян выполнял результативное действие каждые 132 минуты.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего украинца в один миллион евро.
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Источник:Мехелен
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