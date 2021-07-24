Швед: Мне было очевидно, что я хочу остаться в Мехелене

Украинский полузащитник Марьян Швед прокомментировал свой полноценный переход в "Мехелен" :

"Мне было очевидно, что я хочу остаться. Я уже вернулся, чтобы поздороваться в раздевалке и с тренерами. Я хорошо себя чувствую в этой группе", - сказал Швед.

Напомним, что прошлый сезон футболист провел в бельгийском "Мехелене" на правах аренды с "Селтика". Он сыграл 24 матча, в которых записал в свой актив 5 голов и 3 ассиста. В среднем Марьян выполнял результативное действие каждые 132 минуты.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего украинца в один миллион евро.