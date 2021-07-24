"Роман - фашист" - Фанаты Алькоркона выступили против подписания Зозули

Недавно в СМИ появились слухи, что украинский нападающий Роман Зозуля может перейти в "Алькоркон" . Правда, фанаты клуба против такого решения. Они выразили свое недовольство из-за политических взглядов форварда.

"Футболист Роман Зозуля - не просто патриот, он фашист, который поддерживает батальон "Азов" - украинскую нацистскую военизированную группировку. Этой личности нет места в нашем клубе и городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям", - заявили в фанатском клубе" Секция Петак ".

"Когда среди групп фанатов существуют разные мнения, лучшее решение - выслушать мнения всех. Но мы все в согласны в чем: это дерьмо, это порождает раскол, гнев... Чего не было", - добавила "Федерация Пеньяс де Алькоркон".

"Мы считаем, что подписание игрока, который публиковал фото с нацистскими цифрами (идет речь о файле Зозули на фоне табла с цифрами 14/88 - прим.), и поддерживает ультраправые и фашистские группировки в его стране, - ошибка. Это несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые продвигает этот спорт", - высказалась группа "Пенья Ла Превия".

Напомним, что последние четыре сезона Зозуля провел в "Альбасете". Он сыграл там 142 матча, записав в свой актив 26 голов и 11 ассистов. Сейчас Роман находится в статусе свободного агента.