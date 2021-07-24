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"Роман - фашист" - Фанаты Алькоркона выступили против подписания Зозули

Наши за границей
(15 голосов)

Очередной конфликт от испанцев

"Роман - фашист" - Фанаты Алькоркона выступили против подписания Зозули

zik

Новина українською

Недавно в СМИ появились слухи, что украинский нападающий Роман Зозуля может перейти в "Алькоркон". Правда, фанаты клуба против такого решения. Они выразили свое недовольство из-за политических взглядов форварда.

"Футболист Роман Зозуля - не просто патриот, он фашист, который поддерживает батальон "Азов" - украинскую нацистскую военизированную группировку. Этой личности нет места в нашем клубе и городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям", - заявили в фанатском клубе" Секция Петак ".

"Когда среди групп фанатов существуют разные мнения, лучшее решение - выслушать мнения всех.

Но мы все в согласны в чем: это дерьмо, это порождает раскол, гнев... Чего не было", - добавила "Федерация Пеньяс де Алькоркон".

"Мы считаем, что подписание игрока, который публиковал фото с нацистскими цифрами (идет речь о файле Зозули на фоне табла с цифрами 14/88 - прим.), и поддерживает ультраправые и фашистские группировки в его стране, - ошибка. Это несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые продвигает этот спорт", - высказалась группа "Пенья Ла Превия".

Напомним, что последние четыре сезона Зозуля провел в "Альбасете". Он сыграл там 142 матча, записав в свой актив 26 голов и 11 ассистов. Сейчас Роман находится в статусе свободного агента.

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В статье: Роман Зозуля Алькоркон
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Источник:
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Комментарии (45)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.07.2021 в 10:58
Зозуля
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0
0
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ФутбольнийГеній (Рівне)
24.07.2021 в 10:50
Раз на те пішло, то може в Лаціо?)
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+2
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
24.07.2021 в 10:36
Писав тут колись і ще раз напишу... По подіях на Сході і в Криму у світі є дві точки зору. Одну, про москальську агресію, підтримують Україна і весь цивілізований світ - весь ЄС, Британія, США, Канада, Австралія, Швейцарія, Японія, НАТО, ОБСЄ і тд і тп. І головне, цю думку підтримує ООН! Другу точку зору, про "фошиздів" в Україні підтримає фактично лише рашка, ну може ще трохи Білорусь і маргінали типу таких от футбольних фанатів чи ЛеПен якої-небудь (хоча вона більша фашистка, ніж усі наші праві разом узяті, її партійці арабів вбивали і мечеті підпалювали!). І ВСЕ! Навіть авторитарний Китай не визнав анексію Криму! І тому нормальна людина буде підтримувати думку цивілізованого світу, ООН і більшості розвинутих країн, а не відсталого недемократичного запорєбріка, ось і все!
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+6
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
24.07.2021 в 10:35
Всіх ,,антіфашистів" в потіг і в лугондонію на удобрение
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+4
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.07.2021 в 10:12
Без справжніх коцапо-фашистів не обійшлося
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+7
0
Будєм разбіратся (Київ)
24.07.2021 в 10:06
Рашистські медіа підняли кампанію проти Зрзулі і підмінили поняття «патріот» на «фашист». Шкода , що не тільки в Іспанії, але і в нас є вболівальники які ведуться на відверті маніпуляції.
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+12
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
24.07.2021 в 10:13
Та це тролі... Бо якщо подивитися на позицію відомих українців, то і спортсмени (Шовковський, Маркевич), і інтелігенція (Роговцева, Сейтаблаєв, Павличко), і купа громадських діячів, ветеранів, волонтерів типу Притули чи там Рахманіна лише хвалять діяльність Роми! Так де вони, а де тролі "онаніми"...
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+9
-1
magnum power (БОМЖ)
24.07.2021 в 09:55
удобно тявкать про фошиздов, когда живёшь далеко от запоребрика.
Ответить
+10
-2
avatar
Просто Толик (Одесса)
24.07.2021 в 09:31
Зазуля подрочит 10 раз на вышиванку и на гимн и всё сразу наладится.
Ответить
+5
-21
avatar
M&M (Lviv)
24.07.2021 в 09:41
Глотай, не увлекайся.
Ответить
+13
-5
Бэркамп (Херсон)
24.07.2021 в 09:44
На бутылке на бутылку подрочи,обязательно в лаптях
Ответить
+13
-3
Dr. House (Поділля)
24.07.2021 в 09:53
О, шашлычки одесосские подтянулись с Куликова поля
Ответить
+11
-2
aleks68
24.07.2021 в 10:00
подрочишь ты на паРАШУ,её скрепы и е......о карлика из кремля.прикрой е.....о тупая продажная падаль
Ответить
+9
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
24.07.2021 в 10:07
Разве не вся одесская вата в доме профсоюзов сгорела? Или ты ольгинский одессит за бутылку пива?
Ответить
+8
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.07.2021 в 10:30
Ты просто долбодятел ватный.
Ответить
+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.07.2021 в 09:22
Рома
Ответить
0
-2
avatar
palmotron (Бровари)
24.07.2021 в 09:16
Як би свого часу не Азов, вже по-ходу бігали б під триколором і "гАвАрІлі на вЄліКам і МагучЄм"...
Ответить
+20
-10
xapyga (Запорожье)
24.07.2021 в 09:16
так эти овощи одесские только и за
Ответить
+18
-6
avatar
palmotron (Бровари)
24.07.2021 в 09:18
Та таких "українців" 35% в нашій державі, на жаль...
+13
-6
avatar
ascent (Луксор)
24.07.2021 в 09:18
А чего ты подвиги батальона Торнадо не вспоминаешь?
Ответить
+6
-14
aleks68
24.07.2021 в 10:03
кто бы гавкал гнида.с любителями гнилого "русского мира"по другому нельзя.
+9
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
24.07.2021 в 10:11
А что торнадо? Твою сепарскую задницу порвали, египтянин? :)
+6
0
Governor-General (Odessa)
24.07.2021 в 09:14
Тільки деякі українськи вболівальники вірять в ту локшину, що вішає їм на вуха галицька пропаганда. У світі все розуміють про нацистський аЗОВ, про те що в Україні "фашизму не має" та інші постмайданні мантри.
Ответить
+10
-27
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
24.07.2021 в 09:49
Так, у світі все розуміють про конфлікт на Сході України і саме тому в Нідерландах зараз судять днрівців і москалів, а не Азов...
Ответить
+13
-2
aleks68
24.07.2021 в 10:05
остались ещё в Украине долб.....бы вроде тебя,верящие в "один народ" и желающие лизать зад занюханной паРАШЕ
Ответить
+8
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
24.07.2021 в 10:08
Он такой же одессит, как я китаец. Ольгинское чмо за бутылку пива
+7
0
avatar
ascent (Луксор)
24.07.2021 в 09:14
Фотка зачетная, только усов щеточкой не хватает, а рукой он почти правильно делает
Ответить
+6
-29
Бэркамп (Херсон)
24.07.2021 в 09:51
Толи дело вздрочнуть на фото моторыла
Ответить
+7
-2
aleks68
24.07.2021 в 10:07
гоняй на путина и не гавкай чмо
Ответить
+6
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
24.07.2021 в 10:09
Нравится роиссянам лизать, типа египтянин? :)
Ответить
+5
0
avatar
ascent (Луксор)
24.07.2021 в 09:09
Наши Патриоты должны объяснить этим неграмотным сперва разницу между фашистами и нацистами, а потом плавно свести всё к нациАНАЛистам...
Ответить
+5
-25
avatar
Просто Толик (Одесса)
24.07.2021 в 09:35
Поцреоты сами не разбираются в этих сортах дерьма : )
Ответить
+4
-14
aleks68
24.07.2021 в 10:09
кто бы гавкал продажная падаль
+5
0
Бэркамп (Херсон)
24.07.2021 в 09:49
Что плохого в националистах?даже сам фюрер набутылочникиков не против их,ты чо лаптевого фюрера не уважаешь лишнехромосомный?
Ответить
+7
-4
aleks68
24.07.2021 в 10:09
чем лучше лаптеголовые твари вроде тебя?в зеркало посмотри и прикрой вонючее хлебало.
Ответить
+4
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
24.07.2021 в 09:08
Знову починаэться та сама ахінея... я гадав, що такі @бануті лише у довбаному райо вальєкано але ні, таких побільшало - з чим можна привітати країну кориди
Ответить
+21
-11
Dr. House (Поділля)
24.07.2021 в 09:10
Лишньохромосомні не тільки в паРашці існують))
Ответить
+19
-8
avatar
ascent (Луксор)
24.07.2021 в 09:11
Что ты за него решаешь, может Зозуля горд, что его таким считают?
Ответить
+6
-21
aleks68
24.07.2021 в 10:12
гордись что лижешь зад паРАШЕ.что-то не устраивает?для тебя есть скрепная берёзка.удавись на ней и не гавкай
+5
0
axellience (Malaga)
24.07.2021 в 08:58
Чемодан, вокзал и Киев. Супер патриот чего на родине не играет, за длинным евро поехал и лучшей жизнью. В Испании не приветствуются националисты и фашисты.
Ответить
+14
-26
FC SD CLUB (Кривой Рог)
24.07.2021 в 09:46
Согласен.
Ответить
+3
-9
aleks68
24.07.2021 в 10:13
ещё одно тупое ....
+6
0
Mick Mars (Київ)
24.07.2021 в 09:56
Москалику, не палися, українські заробітчани в Іспанії ТОТАЛЬНО УКРАЇНСЬКОМОВНІ! Підписуйся чесно ніжнєподзалупінском!
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+8
-2
Будєм разбіратся (Київ)
24.07.2021 в 09:57
Испания благодаря 40-летнему правлению диктатора Франко и есть самая настоящая фашистская страна. И не тебе, апельсин, рассказывать кто куда поехал за длинным евро.
Ответить
+7
0
aleks68
24.07.2021 в 10:13
сам-то в паРАШУ не желаешь чмо лапотное?
Ответить
+6
0


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