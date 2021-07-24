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Трансфер Коваленко в Специю практически завершен

Наши за границей
(1 голосов)

Клубы вскоре обо всем сообщат

Трансфер Коваленко в Специю практически завершен

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Национальной сборной Украины и "Аталанты" Виктор Коваленко стал еще на шаг ближе к переходу в "Специю". Переговоры находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Оба клуба должны согласовать еще некоторые детали. Уже в начале следующей недели Коваленко перейдет в "Специю" на правах аренды, как минимум, на один сезон.

Отметим, что в последней товарищеской игре "Аталанты" против "Маккаби Бней-Райни" Коваленко участия не принял.

Напомним, что Виктор присоединился к "бергамаскам" зимой этого года, проведя всего один матч в составе команды. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Специя
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.07.2021 в 15:25
В Специю? Итальянский "перец".
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СТОП крот (Киев)
24.07.2021 в 14:54
„провівши всього один матч у складі команди” не надо звездеть. Не матч, а 4 минуты
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0
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СТОП крот (Киев)
24.07.2021 в 14:52
Ооо, какаленка пересядет с трибун на скамейку. Норм прогресс. Через год уйдет в Серию Б та может и заиграет.
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0
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aleks68
24.07.2021 в 15:21
когда уже купят бревно-"звёзд" динамо киев?очередь за ними ещё не разбежалась?посмотрите на себя в зеркало чучело
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0
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avatar
WI-FI (Киев)
24.07.2021 в 15:23
Дура, а причём тут Дк?
0
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