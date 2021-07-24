Трансфер Коваленко в Специю практически завершен
Клубы вскоре обо всем сообщат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Национальной сборной Украины и "Аталанты" Виктор Коваленко стал еще на шаг ближе к переходу в "Специю". Переговоры находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Оба клуба должны согласовать еще некоторые детали. Уже в начале следующей недели Коваленко перейдет в "Специю" на правах аренды, как минимум, на один сезон.
Отметим, что в последней товарищеской игре "Аталанты" против "Маккаби Бней-Райни" Коваленко участия не принял.
Напомним, что Виктор присоединился к "бергамаскам" зимой этого года, проведя всего один матч в составе команды. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025.
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