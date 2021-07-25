Яремчук все еще находится на радаре Ромы
Нападающий продолжает быть на распутье
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук продолжает находиться на радаре римской "Ромы". Об этом сообщает итальянское издание Il Messaggero.
"Волки" ищут центрального форварда на трансферном рынке. На данный момент у них есть три варианта - кроме Яремчука еще нападающий "Зенита" Азмун и игрок "ПСЖ" Мауро Икарди.
В последнее время португальская "Бенфика" была лидером в битве за украинца, однако трансферные переговоры пока не продвигаются. "Орлы" еще не продали своего нападающего Хариса Сеферовича, а также проблемой является то, что команда из Лиссабона должна проходить сито квалификации в групповой этап Лиги Чемпионов.
Напомним, что в прошлом сезоне Яремчук отличился 20 голами и 7 ассистами в 34 матчах чемпионата Бельгии, став самым результативным игроком "буйволов".
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