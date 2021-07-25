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AS: Лунин выйдет в старте на следующий спарринг Реала

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Он состоится уже сегодня

AS: Лунин выйдет в старте на следующий спарринг Реала

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Мадридский "Реал" продолжает подготовку к новому сезону. "Сливочные" проведут товарищеский матч против чемпиона Шотландии "Рейнджерс" на стадионе в Глазго.

Испанское издание AS опубликовало ориентировочные стартовые составы на этот поединок. Украинец Андрей Лунин попал в их основную одиннадцатку.

AS: Лунин выйдет в старте на следующий спарринг Реала - изображение 1

Поединок между "Рейнджерс" и "Реалом" начнется сегодня в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что неделю назад Андрей был капитаном в тренировочном поединке против "Райо Вальекано".

Ранее сообщалось, что именно украинец будет основным голкипером "Реала", пока не вернется из отпуска Куртуа, который выступал в составе Национальной сборной Бельгии на Евро-2020.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS

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