AS: Лунин выйдет в старте на следующий спарринг Реала
Он состоится уже сегодня
Фото: realmadrid.com
Мадридский "Реал" продолжает подготовку к новому сезону. "Сливочные" проведут товарищеский матч против чемпиона Шотландии "Рейнджерс" на стадионе в Глазго.
Испанское издание AS опубликовало ориентировочные стартовые составы на этот поединок. Украинец Андрей Лунин попал в их основную одиннадцатку.
Поединок между "Рейнджерс" и "Реалом" начнется сегодня в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, что неделю назад
Ранее сообщалось, что именно украинец будет основным голкипером "Реала", пока не вернется из отпуска Куртуа, который выступал в составе Национальной сборной Бельгии на Евро-2020.
Популярное сейчас
- Барселона разорвала контракт с игроком письмом на электронную почту
- Де Дзерби: Бондаренко, Конопля и Мудрик - футболисты, которые мне очень нравятся
- Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований
- Яремчук не попал даже в заявку Гента на еврокубки
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО