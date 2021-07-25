AS: Лунин выйдет в старте на следующий спарринг Реала

Мадридский "Реал" продолжает подготовку к новому сезону. "Сливочные" проведут товарищеский матч против чемпиона Шотландии "Рейнджерс" на стадионе в Глазго.

Испанское издание AS опубликовало ориентировочные стартовые составы на этот поединок. Украинец Андрей Лунин попал в их основную одиннадцатку.

Поединок между "Рейнджерс" и "Реалом" начнется сегодня в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что неделю назад Андрей был капитаном в тренировочном поединке против "Райо Вальекано" .

Ранее сообщалось, что именно украинец будет основным голкипером "Реала", пока не вернется из отпуска Куртуа, который выступал в составе Национальной сборной Бельгии на Евро-2020.