Коваленко перейдет в Специю на следующей неделе
Виктор продолжит выступать в Италии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подписание соглашения об аренде "Специей" украинского хавбека "Аталанты" Виктора Коваленко состоится на следующей неделе. Сейчас 25-летний футболист тренируется индивидуально, так как недавно получил травму.
Ранее сообщалось, что "Эмполи" провел переговоры об аренде Коваленко, и сделка находилась на продвинутой стадии.
Виктор перешел в клуб Гасперрини зимой текущего года. С тех пор он принял участие в одном матче, где не отметился результативными действиями.
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Источник:NicoSchira
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Комментарии (5)
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Просто Квашин (Харьков)
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Footballers (Умань)
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oda1979 (Запорожье)
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аалекс ( Крым)
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