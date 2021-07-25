  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коваленко перейдет в Специю на следующей неделе
В тренде

Коваленко перейдет в Специю на следующей неделе

Наши за границей
(2 голосов)

Виктор продолжит выступать в Италии

Коваленко перейдет в Специю на следующей неделе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Подписание соглашения об аренде "Специей" украинского хавбека "Аталанты" Виктора Коваленко состоится на следующей неделе. Сейчас 25-летний футболист тренируется индивидуально, так как недавно получил травму.

Ранее сообщалось, что "Эмполи" провел переговоры об аренде Коваленко, и сделка находилась на продвинутой стадии.

Виктор перешел в клуб Гасперрини зимой текущего года. С тех пор он принял участие в одном матче, где не отметился результативными действиями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Специя (Италия) Виктор Коваленко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
NicoSchira

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.07.2021 в 20:40
Сенсация! Сенсация! К нам едет делегация! К нам прилетают специи Из Донецка или Греции? Не только из Бразилии, И даже из Сицилии, В оранжевых футболочках В крутых летят коробочках! Размахивая шляпами, Встречаем их у трапа: Витя ! Мы тебе рады и ... Не похож ты на примата! Не попадите только в котлеты, Жаркое и паштеты, Супы и маринады, В закуски и салаты. А также очень просим Прибыть вас ровно в восемь К тренировкам и учениям Вам всем, без исключения!"
Ответить
0
0
Footballers (Умань)
25.07.2021 в 20:38
Ну і там лавочку полірне
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
25.07.2021 в 20:35
Т.е. Коваленко вышел из бергамо и пешком направляется в специю? Дорога займёт неделю?
Ответить
0
0
Caballero (Fale town Fale state)
25.07.2021 в 20:31
ВИтька, так тримати1 Тремти, Італіє!!!
Ответить
+1
0
аалекс ( Крым)
25.07.2021 в 20:23
И это правильно, хватит штаны протирать.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...