Коваленко перейдет в Специю на следующей неделе

Подписание соглашения об аренде "Специей" украинского хавбека "Аталанты" Виктора Коваленко состоится на следующей неделе. Сейчас 25-летний футболист тренируется индивидуально, так как недавно получил травму.

Ранее сообщалось, что "Эмполи" провел переговоры об аренде Коваленко, и сделка находилась на продвинутой стадии.

Виктор перешел в клуб Гасперрини зимой текущего года. С тех пор он принял участие в одном матче, где не отметился результативными действиями.