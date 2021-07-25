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Лунин отыграл все 90 минут за Реал в игре против Рейнджерса. ВИДЕО

Наши за границей
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(3 голосов)

Правда, "сливочные" проиграли

Лунин отыграл все 90 минут за Реал в игре против Рейнджерса. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пока главные звезды королевского клуба отдыхают после Евро, у Карло Анчелотти есть возможность проверить резервистов. К таким относится и Андрей Лунин. Он получил место в старте в товарищеском поединке с чемпионом Шотландии "Рейнджерс", который выдал невероятный прошлый сезон.

Игра началась очень хорошо для "Реала" - уже на шестой минуте Родриго реализовал выход один на один с голкипером после паса Одегора. Однако очень быстро шотландцы перехватили инициативу и устроили настоящую осаду ворот украинского голкипера. В первом тайме Андрей в нескольких эпизодах спасал свою команду, а вот после перерыва пропустил дважды. Впрочем, упрекать его за это вряд ли стоит, ведь экспериментальная защита "Реала" сыграла крайне слабо.

Отыграться сливочным не удалось, ведь кроме вдохновенной игры хозяев им пришлось еще и завершать поединок в меньшинстве - за грубый фол красную карточку на 76-й минуте получил Начо.

Товарищеский матч
25 июля. Глазго. Айброкс Стэдиум
"Рейнджерс" - "Реал" 2:1
Голы: Сакала 55, Иттен 77 - Родриго 6

"Реал": Лунин - Одриосола, Чуст (Гила 64), Начо, Марсело - Одегор (Моранте 78), Бланко (Гонсалес 85), Иско - Лукас (Марвин 60), Йович (Аррибас 46), Родриго (Гуттьерес 60)

Удаление: Начо 76

До этого в рамках подготовки к новому сезону наставник "сливочных" Карло Анчелотти ставил украинского голкипера на контрольные матчи против "Фуэнлабрады" (3:1) и "Райо Вальекано" (1:1).

Обзор матча "Рейнджерс" - "Реал"

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (3)
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Будєм разбіратся (Київ)
25.07.2021 в 23:48
Те що в Андрія є хоч якийсь ігровий час це супер, але запасний кіпер має тягнути все щоб йому почали довіряти хоча б ротацію з головним
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0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
26.07.2021 в 00:41
Ще й пропустив в ближній
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0
0
ВАРдрид безтрофейник (Мадрид )
25.07.2021 в 23:21
Ахахах, королевский безтрофейник почти основным составом, с новым капитаном , взял за щеку у резервистов Рейнджерса! Хахахаха.
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