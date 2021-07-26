"Выдающаяся игра Лунина". Редакция Marca выделила украинского вратаря по итогам матча с Рейнджерс

) ... это не совсем так. Первое и главное правило для вратаря - команда должна добиваться результата. И первый здесь - это вратарь - здесь все честно, пока ты не пропустил- команда не проиграла. Если Лунин чего-то хочет, команда "при нем" должна побеждать, это однозначно. Если этого нет - а этого нет - то он так и остается вечным запасным, вечно перспективным, и с высокими оценками от Marca ...