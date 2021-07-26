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"Выдающаяся игра Лунина". Редакция Marca выделила украинского вратаря по итогам матча с Рейнджерс

Наши за границей
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(6 голосов)

Андрей старался, но команда проиграла и получила порцию критики

"Выдающаяся игра Лунина". Редакция Marca выделила украинского вратаря по итогам матча с Рейнджерс

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Редакция известного испанского издания Marca дала оценку подопечным Карло Анчелотти после спарринга мадридского "Реала" с шотландским "Рейнджерс". Только два футболиста были отмечены в позитивном ключе. Напомним, команда Стивена Джеррарда обыграла "меренг" со счетом 2:1. Цитата с сайта Marca:

"Выдающаяся игра Лунина. Только Родриго и Андрей сумели воспользоваться теми шансами, которые были предоставлены им в этом товарищеском матче. Украинский голкипер выдержал испытание, показав отличную игру, особенно в первом тайме. У него было много работы, однако он мало чего мог сделать во втором тайме".

"Его задача, сместить Тибо Куртуа, невыполнима, тем не менее, Лунин доказал, что он готов подменить бельгийца в нужный момент".

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (4)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
26.07.2021 в 13:34
"Визначна гра Луніна. "Український голкіпер витримав випробування, показавши відмінну гру, особливо у першому таймі." ... й поперхнувся від неочікуваної РЕАЛьної правди шепетівський шизоАНАЛітик як...? адже шепетівське мундо ж ніколи не бреше...
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+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
26.07.2021 в 13:18
Marca: хвалит вратаря-украинца. Диванные эксперты по всем вопросам: ко-ко, тянуть должен все, ко-ко, пропустил 2 мяча..
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0
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
26.07.2021 в 13:42
шепетівська мессозбочена шизокурка одарка: ко-ко, Мессісамий ко-ко... ко-ко
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+3
0
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2.dc (Николаев)
26.07.2021 в 13:49
) ... это не совсем так. Первое и главное правило для вратаря - команда должна добиваться результата. И первый здесь - это вратарь - здесь все честно, пока ты не пропустил- команда не проиграла. Если Лунин чего-то хочет, команда "при нем" должна побеждать, это однозначно. Если этого нет - а этого нет - то он так и остается вечным запасным, вечно перспективным, и с высокими оценками от Marca ...
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0
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