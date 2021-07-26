"Выдающаяся игра Лунина". Редакция Marca выделила украинского вратаря по итогам матча с Рейнджерс
Андрей старался, но команда проиграла и получила порцию критики
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Редакция известного испанского издания Marca дала оценку подопечным Карло Анчелотти после спарринга мадридского "Реала" с шотландским "Рейнджерс". Только два футболиста были отмечены в позитивном ключе. Напомним, команда Стивена Джеррарда обыграла "меренг" со счетом 2:1. Цитата с сайта Marca:
"Выдающаяся игра Лунина. Только Родриго и Андрей сумели воспользоваться теми шансами, которые были предоставлены им в этом товарищеском матче. Украинский голкипер выдержал испытание, показав отличную игру, особенно в первом тайме. У него было много работы, однако он мало чего мог сделать во втором тайме".
"Его задача, сместить Тибо Куртуа, невыполнима, тем не менее, Лунин доказал, что он готов подменить бельгийца в нужный момент".
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