Григорчук: Хотелось бы поработать в Украине
Тренер рассказал о своих дальнейших карьерных планах
Украинский наставник Роман Григорчук после
"Ещё до переезда в Беларусь, я хотел вернуться в украинский футбол. Ещё тогда я чувствовал, что пришло время работать дома. За свою карьеру я больше работал за границей, чем в Украине.
Потому, конечно хотелось бы поработать в Украине. Тем более, сейчас мне важно быть рядом с семьёй и сыном. Как будет — посмотрим, загадывать не хочу", - сказал Григорчук.
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Источник:football.ua
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