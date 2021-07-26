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Григорчук: Хотелось бы поработать в Украине

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Тренер рассказал о своих дальнейших карьерных планах

Григорчук: Хотелось бы поработать в Украине

Новина українською

Украинский наставник Роман Григорчук после ухода из солигорского "Шахтера" рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

"Ещё до переезда в Беларусь, я хотел вернуться в украинский футбол. Ещё тогда я чувствовал, что пришло время работать дома. За свою карьеру я больше работал за границей, чем в Украине.

Потому, конечно хотелось бы поработать в Украине. Тем более, сейчас мне важно быть рядом с семьёй и сыном. Как будет — посмотрим, загадывать не хочу", - сказал Григорчук.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск)
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Источник:
football.ua

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Комментарии (10)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 19:40
Перейде в клуб, щоб до назви не звикати. Після Зебри.
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El_Matador_73 (Одесса)
26.07.2021 в 18:58
Это, наверное, моя несбыточная мечта, чтобы у Черноморца появился президент-фанат футбола и тренер Григорчук.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 19:40
Відділ фантастики на 3 муніципалітет поверсі.
Ответить
0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
26.07.2021 в 18:19
Ким саме?
Ответить
0
0
Kela (Одесса)
26.07.2021 в 17:36
вроде вместо Ротаня в молодежку должен получить назначение
Ответить
+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 19:41
А Ротаня у Чорноморець)))
Ответить
+1
0
Джин Тоник (R)
26.07.2021 в 17:34
Черноморец,Ингулец,Львов,Минай.Вариантов куча
Ответить
+2
0
alexfc (Киев)
26.07.2021 в 17:59
Та да. Сейчас пройдет туров 5 и начнуть увольнять тренеров импульсивные президенты.
Ответить
+2
0
Caballero (Fale town Fale state)
26.07.2021 в 19:02
президенти-бичари
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 19:41
Не вони такі, час такий!)))
0
0


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