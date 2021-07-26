Григорчук: Хотелось бы поработать в Украине

Украинский наставник Роман Григорчук после ухода из солигорского "Шахтера" рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

"Ещё до переезда в Беларусь, я хотел вернуться в украинский футбол. Ещё тогда я чувствовал, что пришло время работать дома. За свою карьеру я больше работал за границей, чем в Украине.

Потому, конечно хотелось бы поработать в Украине. Тем более, сейчас мне важно быть рядом с семьёй и сыном. Как будет — посмотрим, загадывать не хочу", - сказал Григорчук.