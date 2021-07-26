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Marca: Реал отказал Леганесу в аренде Лунина

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В Леганес украинец не перейдет

Marca: Реал отказал Леганесу в аренде Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин этим летом, скорее всего, не уйдет в аренду в "Леганес".

Как сообщает Marca, "Реал" отклонил предложение "Леганеса" об аренде вратаря.

Также сообщается, что "огурцы" могут сделать еще одно предложение по Лунину ближе к началу сезона, однако, в то же время, после отказа "сливочных", начали прорабатывать и другие варианты с вратарями.

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Напомним, что Лунин выступал в аренде в "Леганесе" в сезоне 2018/19, за который провел 5 матчей.

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В статье: Реал (Мадрид) Леганес Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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