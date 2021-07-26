Marca: Реал отказал Леганесу в аренде Лунина

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин этим летом, скорее всего, не уйдет в аренду в "Леганес".

Как сообщает Marca, "Реал" отклонил предложение "Леганеса" об аренде вратаря.

Также сообщается, что "огурцы" могут сделать еще одно предложение по Лунину ближе к началу сезона, однако, в то же время, после отказа "сливочных", начали прорабатывать и другие варианты с вратарями.

Напомним, что Лунин выступал в аренде в "Леганесе" в сезоне 2018/19, за который провел 5 матчей.