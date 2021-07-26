Marca: Реал отказал Леганесу в аренде Лунина
В Леганес украинец не перейдет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "
Как сообщает Marca, "Реал" отклонил предложение "Леганеса" об аренде вратаря.
Также сообщается, что "огурцы" могут сделать еще одно предложение по Лунину ближе к началу сезона, однако, в то же время, после отказа "сливочных", начали прорабатывать и другие варианты с вратарями.
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Напомним, что Лунин выступал в аренде в "Леганесе" в сезоне 2018/19, за который провел 5 матчей.
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Источник:Marca
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