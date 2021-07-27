Экс-голкипер Черноморца продолжит карьеру в чемпионате Словакии
Украинец уже успел дебютировать за словацкую команду
Украинский голкипер Артем Кожухарь продолжит карьеру в словацком клубе "Земплин" Михаловце. Об этом информирует портал Transfermarkt.
22-летний футболист перешел в новую команду в статусе свободного агента. О сроках соглашения контракта не сообщается.
Кожухарь – воспитанник одесского "Черноморца". За первую команду он выступал с 2019 года и провел 23 матча, в которых пропустил 35 мячей.
В июне 2020-го года перешел в латвийскую "Валмиеру"и которую покинул в январе 2021 года.
Добавим, что украинец уже дебютировал за словацкую команду в матче против "ДАК 1904" (4:1) в 1-м туре чемпионата.
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Источник:Transfermarkt
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