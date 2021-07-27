Экс-голкипер Черноморца продолжит карьеру в чемпионате Словакии

Украинский голкипер Артем Кожухарь продолжит карьеру в словацком клубе "Земплин" Михаловце. Об этом информирует портал Transfermarkt.

22-летний футболист перешел в новую команду в статусе свободного агента. О сроках соглашения контракта не сообщается.

Кожухарь – воспитанник одесского "Черноморца". За первую команду он выступал с 2019 года и провел 23 матча, в которых пропустил 35 мячей.

В июне 2020-го года перешел в латвийскую "Валмиеру"и которую покинул в январе 2021 года.

Добавим, что украинец уже дебютировал за словацкую команду в матче против "ДАК 1904" (4:1) в 1-м туре чемпионата.