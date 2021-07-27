  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Висенте Гомес вошел в тренерский штаб Реброва в Аль-Айне
В тренде

Висенте Гомес вошел в тренерский штаб Реброва в Аль-Айне

Наши за границей
(1 голосов)

Тренеры снова работают вместе

Висенте Гомес вошел в тренерский штаб Реброва в Аль-Айне

Новина українською

Известный в Украине испанский специалист Висенте Гомес вошел в тренерский штаб Сергея Реброва в "Аль-Айне".

Оба тренера уже готовят команду к новому сезону.

Читайте такжеРебров: Футбол - это политика. Я поддерживал Оранжевую революцию

Напомним, что ранее 49-летний специалист был ассистентом Реброва в "Динамо" и "Аль-Ахли". Позже единолично возглавлял "Олимпик" и "Сабах".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Висенте Гомес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...