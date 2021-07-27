Висенте Гомес вошел в тренерский штаб Реброва в Аль-Айне

Известный в Украине испанский специалист Висенте Гомес вошел в тренерский штаб Сергея Реброва в "Аль-Айне".

Оба тренера уже готовят команду к новому сезону.

Напомним, что ранее 49-летний специалист был ассистентом Реброва в "Динамо" и "Аль-Ахли". Позже единолично возглавлял "Олимпик" и "Сабах".