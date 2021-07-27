Висенте Гомес вошел в тренерский штаб Реброва в Аль-Айне
Тренеры снова работают вместе
Известный в Украине испанский специалист Висенте Гомес вошел в тренерский штаб Сергея Реброва в "Аль-Айне".
Оба тренера уже готовят команду к новому сезону.
Напомним, что ранее 49-летний специалист был ассистентом Реброва в "Динамо" и "Аль-Ахли". Позже единолично возглавлял "Олимпик" и "Сабах".
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