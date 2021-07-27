Коваленко вернулся в общую группу Аталанты, Малиновский проходит тесты после операции
Команда продолжает подготовку к сезону
twitter.com/Atalanta_BC
Украинский полузащитник "
Во вторник, 27 июля, хавбек занимался без ограничений.
В тоже время, Руслан Малиновский, который недавно перенес операцию на грыже живота, проходит индивидуальные атлетические тесты.
Напомним, что недавно была информация о возможном переходе Коваленко в "Специю".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Официальный сайт Аталанты
Популярное сейчас
- СМИ назвали зарплату Селезнева в Минае
- СМИ: Металлист подпишет лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
- Официально: Селезнев стал игроком Миная
- "Роман - фашист" - Фанаты Алькоркона выступили против подписания Зозули
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Харьковчанин (Харків)
27.07.2021 в 21:56
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
загрузка...