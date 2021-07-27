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Коваленко вернулся в общую группу Аталанты, Малиновский проходит тесты после операции

Наши за границей
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(1 голосов)

Команда продолжает подготовку к сезону

Коваленко вернулся в общую группу Аталанты, Малиновский проходит тесты после операции

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко вернулся в общую группу команды.

Во вторник, 27 июля, хавбек занимался без ограничений.

В тоже время, Руслан Малиновский, который недавно перенес операцию на грыже живота, проходит индивидуальные атлетические тесты.

Напомним, что недавно была информация о возможном переходе Коваленко в "Специю".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
27.07.2021 в 21:56
Коваленка начебто в оренду сватали
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