Коваленко вернулся в общую группу Аталанты, Малиновский проходит тесты после операции

Украинский полузащитник " Аталанты " Виктор Коваленко вернулся в общую группу команды.

Во вторник, 27 июля, хавбек занимался без ограничений.

В тоже время, Руслан Малиновский, который недавно перенес операцию на грыже живота, проходит индивидуальные атлетические тесты.

Напомним, что недавно была информация о возможном переходе Коваленко в "Специю".