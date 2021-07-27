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Гент хочет получить за Яремчука 25 млн евро

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Бельгийский клуб продолжает вести трансферную игру

Гент хочет получить за Яремчука 25 млн евро

Фото: kaagent.be

Новина українською

Бельгийский "Гент" намерен выручить за украинского форварда Романа Яремчука порядка 25 млн евро, сообщает Voetbal Krant.

Сам 25-летний украинец заявлял о желании сменить клуб в межсезонье. В июле сообщалось, что форвард согласился перейти в "Бенфику", однако по последним данным, португальский клуб отказался от трансфера украинца.

Также сообщается, что интерес к нападающему сохраняет "Рома".

Ранее была информация, что 20% от суммы от продажи Яремчука получит киевское "Динамо". Такой пункт был прописан при трансфере игрока. Именно поэтому "Гент" хочет выжать от продажи украинца максимум.

Действующий контракт футболиста с "Гентом" истекает летом 2025 года. В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.

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Также форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

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В статье: Роман Яремчук Гент
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Источник:
voetbalkrant

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