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Соболь вернулся в расположение Брюгге после дополнительного отдыха - ФОТО

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Украинец пропустил матч стартового тура чемпионата Бельгии

Соболь вернулся в расположение Брюгге после дополнительного отдыха - ФОТО

Новина українською

Украинский защитник Эдуард Соболь вернулся в расположении бельгийского "Брюгге".

26-летнему футболисту был предоставлен дополнительный отдых в связи с участием на Евро-2020. Украинец пропустил матч стартового тура чемпионата Бельгии против "Эйпена" (2:2).

Также в расположении "Брюгге" прибыл и Ханс Ванакен. Оба игрока начнут готовиться ко второму туру Лиги Жюпиле против "Сен-Жилуаз", и вполне вероятно, что главный тренер "черно-синих" даст им сыграть.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь
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