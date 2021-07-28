Соболь вернулся в расположение Брюгге после дополнительного отдыха - ФОТО
Украинец пропустил матч стартового тура чемпионата Бельгии
Украинский защитник Эдуард Соболь вернулся в расположении бельгийского "Брюгге".
26-летнему футболисту был предоставлен дополнительный отдых в связи с участием на Евро-2020. Украинец пропустил матч стартового тура чемпионата Бельгии против "Эйпена" (2:2).
Также в расположении "Брюгге" прибыл и Ханс Ванакен. Оба игрока начнут готовиться ко второму туру Лиги Жюпиле против "Сен-Жилуаз", и вполне вероятно, что главный тренер "черно-синих" даст им сыграть.
Welcome back, boys! ???????????? pic.twitter.com/NwIaweU12D— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 27, 2021
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Источник:Twitter
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