Жозе Моуриньо хочет пригласить Романа Яремчука в Рому
Украинец может перебраться в Серию А
Фото: kaagent.be
Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук может в ближайшее время сменить клубную прописку. Футболист интересен итальянской "Роме".
Об этом сообщает Voetbalkrant.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, в подписании 25-летнего украинца заинтересован лично наставник "Ромы" Жоузе Моуриньо.
Отмечается, что изначально специалист хотел видеть в своей команде Сердара Азмуна из российского "Зенита", но тот может вскоре перейти в немецкий "Байер".
Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины согласовал финансовые условия контракта с португальской "Бенфикой".
"Гент", в свою очередь, намерен выручить за украинца порядка 25 млн евро.
В минувшем сезоне Роман провел 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.
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