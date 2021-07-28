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Жозе Моуриньо хочет пригласить Романа Яремчука в Рому

Наши за границей
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(1 голосов)

Украинец может перебраться в Серию А

Жозе Моуриньо хочет пригласить Романа Яремчука в Рому

Фото: kaagent.be

Новина українською

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук может в ближайшее время сменить клубную прописку. Футболист интересен итальянской "Роме".

Об этом сообщает Voetbalkrant.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в подписании 25-летнего украинца заинтересован лично наставник "Ромы" Жоузе Моуриньо.

Отмечается, что изначально специалист хотел видеть в своей команде Сердара Азмуна из российского "Зенита", но тот может вскоре перейти в немецкий "Байер".

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины согласовал финансовые условия контракта с португальской "Бенфикой".

"Гент", в свою очередь, намерен выручить за украинца порядка 25 млн евро.

В минувшем сезоне Роман провел 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.

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В статье: Жозе Моуриньо Роман Яремчук Рома (Рим) Гент
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Источник:
Voetbalkrant.com

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Комментарии (2)
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Caballero (Fale town Fale state)
28.07.2021 в 11:05
За 25 лямів еврів?
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+1
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
28.07.2021 в 11:01
Удачі!
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0
0


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