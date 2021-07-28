Жозе Моуриньо хочет пригласить Романа Яремчука в Рому

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук может в ближайшее время сменить клубную прописку. Футболист интересен итальянской "Роме".

Об этом сообщает Voetbalkrant.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в подписании 25-летнего украинца заинтересован лично наставник "Ромы" Жоузе Моуриньо.

Отмечается, что изначально специалист хотел видеть в своей команде Сердара Азмуна из российского "Зенита", но тот может вскоре перейти в немецкий "Байер".

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины согласовал финансовые условия контракта с португальской "Бенфикой".

"Гент", в свою очередь, намерен выручить за украинца порядка 25 млн евро.

В минувшем сезоне Роман провел 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.