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Яремчук и Безус не попали в заявку Гента на ответный матч ЛК против Волеренги

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Яремчук и Безус не попали в заявку Гента на ответный матч ЛК против Волеренги

Новина українською

Главный тренер "Гента" Хейн Ванханзебрук определился с заявкой на ответный матч Лиги Конференций против норвежской "Волеренги".

Не попали в заявку на матч украинцы Роман Безус и Роман Яремчук.

Ранее сообщалось, что Яремчук не попал в заявку команды на квалификацию турнира по той причине, что "Гент" желает еще больше поднять цену на украинца, и поэтому пока что не стал заявлять его на матчи еврокубков.

Также сообщалось, что оба украинца только неделю назад вернулись в Бельгию из отпуска, полученного из-за участия в Евро-2020.

Поединок "Волеренга" — "Гент" состоится в четверг, 29 июля, в Осло. Первый матч завершился победой "Гента" со счетом 4:0.

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В статье: Роман Безус Роман Яремчук Гент
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Комментарии (1)
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DimON1976 (Днепр)
28.07.2021 в 21:20
Очередное доказательство тренерского "гения" Шевченко)))
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