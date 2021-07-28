Яремчук и Безус не попали в заявку Гента на ответный матч ЛК против Волеренги

Главный тренер "Гента" Хейн Ванханзебрук определился с заявкой на ответный матч Лиги Конференций против норвежской "Волеренги".

Не попали в заявку на матч украинцы Роман Безус и Роман Яремчук.

Ранее сообщалось, что Яремчук не попал в заявку команды на квалификацию турнира по той причине, что "Гент" желает еще больше поднять цену на украинца , и поэтому пока что не стал заявлять его на матчи еврокубков.

Также сообщалось, что оба украинца только неделю назад вернулись в Бельгию из отпуска, полученного из-за участия в Евро-2020.

Поединок "Волеренга" — "Гент" состоится в четверг, 29 июля, в Осло. Первый матч завершился победой "Гента" со счетом 4:0.