Яремчук и Безус не попали в заявку Гента на ответный матч ЛК против Волеренги
Берегут лидеров
Главный тренер "Гента" Хейн Ванханзебрук определился с заявкой на ответный матч Лиги Конференций против норвежской "Волеренги".
Не попали в заявку на матч украинцы Роман Безус и Роман Яремчук.
Ранее сообщалось, что Яремчук не попал в заявку команды на квалификацию турнира по той причине, что
Также сообщалось, что оба украинца только неделю назад вернулись в Бельгию из отпуска, полученного из-за участия в Евро-2020.
Поединок "Волеренга" — "Гент" состоится в четверг, 29 июля, в Осло. Первый матч завершился победой "Гента" со счетом 4:0.
???????? Oslo bound #valgnt #COBW pic.twitter.com/cOcnsUMDRG— KAA Gent (@KAAGent) July 28, 2021
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