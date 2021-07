Украинский вингер Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с " Вест Хэмом ".

31-летний футболист до недавнего момента находился в отпуске после выступлений за сборную Украины на Евро-2020.

Помимо украинца в расположение "молотобойцев" также вернулись чехи Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.

Напомним, что в прошлом сезоне Ярмоленко провел за клуб 26 матчей, забил 3 мяча и оформил 5 ассистов.

Welcome back, lads! ????



???? @tomassoucek28, @Coufi5 and @Yarmolenko_7 all back in training at Rush Green... pic.twitter.com/ytHK7mWuiF