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Ярмоленко вернулся к тренировкам с Вест Хэмом

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Украинец вернулся из отпуска

Ярмоленко вернулся к тренировкам с Вест Хэмом

Новина українською

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с "Вест Хэмом".

31-летний футболист до недавнего момента находился в отпуске после выступлений за сборную Украины на Евро-2020.

Помимо украинца в расположение "молотобойцев" также вернулись чехи Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.

Напомним, что в прошлом сезоне Ярмоленко провел за клуб 26 матчей, забил 3 мяча и оформил 5 ассистов.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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