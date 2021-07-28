Ярмоленко вернулся к тренировкам с Вест Хэмом
Украинец вернулся из отпуска
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с "
31-летний футболист до недавнего момента находился в отпуске после выступлений за сборную Украины на Евро-2020.
Помимо украинца в расположение "молотобойцев" также вернулись чехи Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.
Напомним, что в прошлом сезоне Ярмоленко провел за клуб 26 матчей, забил 3 мяча и оформил 5 ассистов.
Welcome back, lads! ????— West Ham United (@WestHam) July 28, 2021
???? @tomassoucek28, @Coufi5 and @Yarmolenko_7 all back in training at Rush Green... pic.twitter.com/ytHK7mWuiF
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