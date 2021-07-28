Кухаревич забил свой дебютный гол за Труа
Правда, пока что только в спарринге
ФК Труа
Французский "Труа" в рамках подготовки к новому сезону сыграл товарищеский поединок с "Метцом".
В стартовом составе "Труа" вышел новичок команды украинец Николай Кухаревич и открыл счет уже на 7-й минуте.
Впрочем, удержать победу "Труа" не смог, проиграв со счетом 1:2.
Кухаревич же, как и почти весь стартовый состав, отыграл 50 минут и был заменен.
Таким образом, это первый гол украинца за французскую команду, хоть и в неофициальном матче.
Напомним, что Кухаревич перешел в "Труа" из "Руха" в середине июля этого года,
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