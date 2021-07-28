Кухаревич забил свой дебютный гол за Труа

Французский "Труа" в рамках подготовки к новому сезону сыграл товарищеский поединок с "Метцом".

В стартовом составе "Труа" вышел новичок команды украинец Николай Кухаревич и открыл счет уже на 7-й минуте.

Впрочем, удержать победу "Труа" не смог, проиграв со счетом 1:2.

Кухаревич же, как и почти весь стартовый состав, отыграл 50 минут и был заменен.

Таким образом, это первый гол украинца за французскую команду, хоть и в неофициальном матче.