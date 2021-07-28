  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кухаревич забил свой дебютный гол за Труа
В тренде

Кухаревич забил свой дебютный гол за Труа

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Правда, пока что только в спарринге

Кухаревич забил свой дебютный гол за Труа

ФК Труа

Новина українською

Французский "Труа" в рамках подготовки к новому сезону сыграл товарищеский поединок с "Метцом".

В стартовом составе "Труа" вышел новичок команды украинец Николай Кухаревич и открыл счет уже на 7-й минуте.

Впрочем, удержать победу "Труа" не смог, проиграв со счетом 1:2.

Кухаревич же, как и почти весь стартовый состав, отыграл 50 минут и был заменен.

Таким образом, это первый гол украинца за французскую команду, хоть и в неофициальном матче.

Напомним, что Кухаревич перешел в "Труа" из "Руха" в середине июля этого года, подписав контракт на 5 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Труа Николай Кухаревич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...