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Зинченко поучаствовал в презентации новой выездной формы Манчестер Сити

Наши за границей
(1 голосов)

"Горожане" представили гостевой комплект формы

Зинченко поучаствовал в презентации новой выездной формы Манчестер Сити

Manchester City

Новина українською

"Манчестер Сити" представил выездную форму на сезон 2021/22.

В презентации экипировки принял участие и украинский игрок "горожан" Александр Зинченко.

Напомним, что новый сезон АПЛ стартует 13 августа.

Зинченко поучаствовал в презентации новой выездной формы Манчестер Сити - изображение 1

Фото: instagram.com/pumafootball

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
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