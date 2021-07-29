Зинченко поучаствовал в презентации новой выездной формы Манчестер Сити
"Горожане" представили гостевой комплект формы
Manchester City
"Манчестер Сити" представил выездную форму на сезон 2021/22.
В презентации экипировки принял участие и украинский игрок "горожан" Александр Зинченко.
Напомним, что новый сезон АПЛ стартует 13 августа.
Фото: instagram.com/pumafootball
Less water used to create the kit. More water for communities in need. ????— Manchester City (@ManCity) July 29, 2021
???? @XylemInc @pumafootball
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/SRhw7kXVaE
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Источник:Instagram Puma
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