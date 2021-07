Зинченко поучаствовал в презентации новой выездной формы Манчестер Сити

"Манчестер Сити" представил выездную форму на сезон 2021/22.

В презентации экипировки принял участие и украинский игрок "горожан" Александр Зинченко.

Напомним, что новый сезон АПЛ стартует 13 августа.

Фото: instagram.com/pumafootball

