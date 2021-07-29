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Еще один клуб Ла Лиги вступил в борьбу за Андрея Лунина

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Испанцы хотят усилить и омолодить вратарскую линию

Еще один клуб Ла Лиги вступил в борьбу за Андрея Лунина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в сферу интересов клуба Ла Лиги. Об этом пишет Elregate.es.

По информации источника, каталонский "Эспаньол", который вернулся в высший дивизион испанского дивизиона, заинтересован в подписании украинца.

Испанцы хотят усилить и омолодить вратарскую линию. На данный момент в распоряжении "Эспаньола" 39-летний Диего Лопес и 31-летний Ойер Оласабаль.

Добавим, ранее "Леганес" отправил запрос в мадридский клуб по поводу аренды Лунина. "Сливочные" приняли решение пока не отдавать украинца.

Также молодым голкипером интересовались ряд испанских клубов такие как, "Реал Овьедо", "Хетафе" и "Кадис".

Читайте также"Выдающаяся игра Лунина". Редакция Marca выделила украинского вратаря по итогам матча с Рейнджерс

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Elregate.es

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Комментарии (4)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 14:31
Невже перейде до сепарів?
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Очманілий Заєць (Odessa)
29.07.2021 в 14:38
А де там сепари? :-)))))
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 15:01
Котолупці
0
0
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Барселиниус (Кривбасс)
29.07.2021 в 14:12
Омолодить скамейку запасных Эспаньола? ))
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0
-2


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