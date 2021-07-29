Еще один клуб Ла Лиги вступил в борьбу за Андрея Лунина

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в сферу интересов клуба Ла Лиги. Об этом пишет Elregate.es.

По информации источника, каталонский "Эспаньол", который вернулся в высший дивизион испанского дивизиона, заинтересован в подписании украинца.

Испанцы хотят усилить и омолодить вратарскую линию. На данный момент в распоряжении "Эспаньола" 39-летний Диего Лопес и 31-летний Ойер Оласабаль.

Добавим, ранее "Леганес" отправил запрос в мадридский клуб по поводу аренды Лунина. "Сливочные" приняли решение пока не отдавать украинца.

Также молодым голкипером интересовались ряд испанских клубов такие как, "Реал Овьедо", "Хетафе" и "Кадис".

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