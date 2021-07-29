Зозуля подписал контракт с португальским Эшторилом
Роман будет играть в элитном португальском дивизионе
31-летний украинский форвард Роман Зозуля подписал контракт с португальским "Эшторилом", сообщает A Bola.
Соглашение рассчитано на один сезон. Форвард перешел в португальский клуб на правах свободного агента.
Отметим, что в прошлом сезоне "Эшторил" выиграл второй португальский дивизион и теперь будет выступать в элите.
Последним клубом Зозули был "Альбасете", за который он играл с 2017-го года. В составе испанского клуба 31-летний футболист провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.
Этим летом Зозуля был близок к подписанию контракта с "Алькорконом", но фанаты испанского клуба
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