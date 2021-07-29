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Зозуля подписал контракт с португальским Эшторилом

Наши за границей
(1 голосов)

Роман будет играть в элитном португальском дивизионе

Зозуля подписал контракт с португальским Эшторилом

Новина українською

31-летний украинский форвард Роман Зозуля подписал контракт с португальским "Эшторилом", сообщает A Bola.

Соглашение рассчитано на один сезон. Форвард перешел в португальский клуб на правах свободного агента.

Отметим, что в прошлом сезоне "Эшторил" выиграл второй португальский дивизион и теперь будет выступать в элите.

Последним клубом Зозули был "Альбасете", за который он играл с 2017-го года. В составе испанского клуба 31-летний футболист провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.

Этим летом Зозуля был близок к подписанию контракта с "Алькорконом", но фанаты испанского клуба выступили против подписания украинца.

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В статье: Роман Зозуля Эшторил
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Источник:
A Bola

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Комментарии (1)
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M&M (Lviv)
29.07.2021 в 18:16
Іспанські комуняки обломались...
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