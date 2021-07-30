Когда везде мерещатся фашисты. Часть фанатов Эшторила выступила против подписания Зозули
Реакция клуба пока что неизвестна
Вчера португальский СМИ сообщили о том, что 31-летний украинский форвард Роман Зозуля
Официально о подписании украинца клуб еще не сообщил, однако данная информация уже возбудила часть болельщиков команды.
Как сообщает Record, в соцсетях некоторые болельщики клуба уже начали выступать против подписания Зозули, выражая свое недовольство из-за политических взглядов форварда.
Насколько серьезной является реакция и позиция фанатов, как и реакция клуба пока что неизвестны.
Напомним, что именно из-за реакции фанатов Зозуля не подписал контракт с испанским "Алькорконом".
Традиционно сильные в Испании левые фанатские группировки из-за известной позиции Зозули в поддержку украинских военных на Донбассе обвинили форварда в
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