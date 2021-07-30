Когда везде мерещатся фашисты. Часть фанатов Эшторила выступила против подписания Зозули

Простоквашин, когда не к чему придраться, пытаешься за имя зацепить?))) ох как правда глаза то колет,- не переживай, я на такие нападки внимания не обращаю. Да, в 41 кто то под танки немецкие бросался с гранатой, кто то на таран шел как Нестеров, кто то партизанил (как мои прадед и прабабка). А кто то шел с портретом Гитлера и клялся ему в верности. И сейчас именно эти люди почему то в большем почете, чем те, кто одолел эту нечисть....