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Когда везде мерещатся фашисты. Часть фанатов Эшторила выступила против подписания Зозули

Наши за границей
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(4 голосов)

Реакция клуба пока что неизвестна

Когда везде мерещатся фашисты. Часть фанатов Эшторила выступила против подписания Зозули

Новина українською

Вчера португальский СМИ сообщили о том, что 31-летний украинский форвард Роман Зозуля подписал контракт с португальским "Эшторилом".

Официально о подписании украинца клуб еще не сообщил, однако данная информация уже возбудила часть болельщиков команды.

Как сообщает Record, в соцсетях некоторые болельщики клуба уже начали выступать против подписания Зозули, выражая свое недовольство из-за политических взглядов форварда.

Насколько серьезной является реакция и позиция фанатов, как и реакция клуба пока что неизвестны.

Напомним, что именно из-за реакции фанатов Зозуля не подписал контракт с испанским "Алькорконом".

Традиционно сильные в Испании левые фанатские группировки из-за известной позиции Зозули в поддержку украинских военных на Донбассе обвинили форварда в поддержке "ультраправых и фашистских группировок в Украине".

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В статье: Роман Зозуля Эшторил
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Источник:
Record

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Комментарии (30)
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MU777777 (Дергачи)
30.07.2021 в 17:55
Ну это уже не смешно...так,кто фашистокое государство?!!!
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0
0
5ata4ok (Харьков)
30.07.2021 в 17:54
.
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+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
30.07.2021 в 17:45
"антифашызм" давно породнился с "блм": главное - нацепить на человека ярлык, а дальше хомячки сами будут генерировать НЕНАВИСТЬ, не утруждая себя разобраться. удачно Зозику вырулить из этого бреда
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+3
-1
F@ust (Прага)
30.07.2021 в 17:41
Был такой Паоло ди Канио. С зигой на одном из первых снимков в инете по запросу. Ничего играл себе и за Юве, и в Англии попылил. А фанов вертел на органе. И никто ему ничего не сделал. А Зозуля - ну второй Муссолини, не меньше?
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+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
30.07.2021 в 17:42
Зозуля - сам Гитрол, если послушать испанских леваков
Ответить
+2
-1
clear (Haifa)
30.07.2021 в 17:54
Во-первых, то были другие времена, менее политизированные и без влияния соцсетей. А во-вторых, Ди Канио как раз выбирал клубы с правым уклоном. Ювентус, Лацио, Вест Хэм, Милан Сильвио Берлускони.
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+1
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
30.07.2021 в 17:39
цыгане.....
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+2
-3
Джин Тоник (R)
30.07.2021 в 17:32
Было бы прикольно если бы и в Португалии оне подписали Зюзю.Пускай в Днепр возвращается.А то любит Украину в Испании)))Типичный укр.патриот)
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+5
-8
avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.07.2021 в 17:58
Малолетка изнасилованная, что ты верзеш ???
Ответить
0
0
Governor-General (Odessa)
30.07.2021 в 17:29
Ну хорошо же! Зозуля ломает стереотипы, что в "Украйини фашызму нэмае".
Ответить
+7
-7
SeventyFour (Phoenix)
30.07.2021 в 17:31
Сядь на бутылку кац недоделанный
Ответить
+5
-7
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.07.2021 в 17:41
Он с неё и не слазил )
+3
-6
avatar
Cannabis Sativa (Луцьк)
30.07.2021 в 17:43
Фашисты есть везде. Даже в небольшом Луцке есть до двух десятков гитлероманов. Но правда в том, что в российских и европейских городах их гораздо больше — сотни, даже тысячи. Во многих странах они официально зарегистрированные организации имеют... А Зозуля как раз таки не фашист, а почитатель правых фирм ультрас. Это совсем разные вещи. Так же, как любители рок-музыки являются меломанами, а не сатанистами. Вопреки мнению бабушек на лавочках и прочих персонажей с низким уровнем IQ.
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+2
-4
avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.07.2021 в 18:00
Ты дебил ! Со мной согласятся и сепары и патриоты Украины !!!!!
0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцьк)
30.07.2021 в 17:23
Так а какого фака агенты Зозули на постой сватают его в клубы с левыми фанатскими движениями? Прекрасно ведь знают, чем это чревато. При том, что в каждой стране есть много клубов с правыми ультрас, которые наоборот яро поддерживали б Романа
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+3
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.07.2021 в 17:26
Ну кто будет смотреть на каких-то дебильных фанатов, если клуб ХОЧЕТ, а это деньги агента....
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+2
0
magnum power (БОМЖ)
30.07.2021 в 17:22
мені вже давно хочеться, щоб ці "антифашисти" відчули на собі агресію іншої держави. стурбованих імпотентів мордор переграв ((.
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+5
-5
avatar
Cannabis Sativa (Луцьк)
30.07.2021 в 17:27
Інколи те саме бажання виникає... Але ж ці моральні уроди у випадку агресії миттєво стануть коллаборантами. І самі ж під свої танки будуть кидатись, щоб ті не стріляли по "братським солдатам старшого брата"
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+3
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.07.2021 в 17:28
!000%... Як у нас в 14-му...
+1
-3
5ata4ok (Харьков)
30.07.2021 в 17:31
как твои предки в 41?
+3
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.07.2021 в 17:46
Для свиноти 5ata4ok (Харьков) Твої предки мабуть не знали, що ми, українці, дуже любимо сало...Інакши б вони не дали дитині таке тупе імя....А на рахунок 41-го...Так , деякі лягали під німецькі танки...Я цим горжусь !!!!!!
0
-2
5ata4ok (Харьков)
30.07.2021 в 17:52
Простоквашин, когда не к чему придраться, пытаешься за имя зацепить?))) ох как правда глаза то колет,- не переживай, я на такие нападки внимания не обращаю. Да, в 41 кто то под танки немецкие бросался с гранатой, кто то на таран шел как Нестеров, кто то партизанил (как мои прадед и прабабка). А кто то шел с портретом Гитлера и клялся ему в верности. И сейчас именно эти люди почему то в большем почете, чем те, кто одолел эту нечисть....
+2
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.07.2021 в 18:10
Свинуля ! Прекращай истерить ! Лучше расскажи своим деду и бабуле, чтобы прекращали партизанить, ведь война с нацистской Германией закончилась в 1945 году....Судя по твоему возрасту, твои бабуля и дедуля родились в году 1967.... Тоесть ложиться они могли только под советские танки.... Ну или твоя бабуля под танкистов...
0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
30.07.2021 в 17:21
Тепер тільки Лаціо...
Ответить
+2
-1
avatar
uprise (Минск)
30.07.2021 в 17:11
Теперь не отмоется.
Ответить
+7
-13
avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.07.2021 в 17:22
От чего, заднепривдный ???
Ответить
+9
-7
avatar
Stuntriding (Киев)
30.07.2021 в 17:08
Один вопрос....чего ему не вернуться назад, в тот же Д1?Хотя ответ понятен, но всё же.Или так и будет .....ну возьмите меня....?Понятно, что уже нормальный ,сильный клуб его не возьмёт. Ну пусть дальше бегает в поисках.
Ответить
+7
-1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
30.07.2021 в 17:03
Та ви задовбали! Навіть не знаю хто більше , якийсь там тупоголові вболівальники, які завжди та усіди є, чи ua-football з цими новинами про цих вболівальників!
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+8
-4
FC Energy (Новая Каховка)
30.07.2021 в 17:02
Хомяки конченые
Ответить
+7
-5
avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.07.2021 в 17:24
Цугундер.... Что ест "хомяки" ???
Ответить
+1
-2


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