Источник: Лунин останется в Реале

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин не собирается этим летом уходить из клуба, сообщает Madridista Real.

Источник пишет о том, что главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти верит в футболиста и готов в новом сезоне увеличить его игровое время.

Этим шансом и планирует воспользоваться украинец, намереваясь доказать свою профпригодность.

Также сообщается, что Лунин вряд ли сможет подвинуть Тибо Куртуа, однако готов застолбить за собой железное место второго вратаря команды.

Ранее сообщалось, что "Реал" пока отказался отдавать Лунина в аренду в "Леганес".

Также напомним, что в прошедшем сезоне в составе "Реала" Андрей провел лишь один матч в Кубке Испании, в котором пропустил два гола.