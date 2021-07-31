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Болельщики Эшторила называют Зозулю нацистом. Трансфер может сорваться

Наши за границей
(3 голосов)

Фанатам не нравится позиция украинца

Болельщики Эшторила называют Зозулю нацистом. Трансфер может сорваться

Новина українською

Болельщики и ультрас "Эшторила", который играет в Лиге Сагриш, хотят сорвать переход в клуб 31-летнего украинского нападающего Романа Зозули. Им не нравится его патриотическая позиция, которую называют "неонацистской".

"Наша футболка будет осквернена нацистом Зозулей! Стыдно!"

"Подписать нациста? Какой стыд!"

"Подписывать неонацистов? Это позор!", — примерно такие отзывы болельщиков "Эшторила" про украинского нападающего.

Сообщается, что руководство клуба обратило внимание на эти события, и теперь не спешит закрывать сделку о переходе украинца.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Эшторил
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Источник:
AS

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Комментарии (13)
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Джин Тоник (R)
31.07.2021 в 11:43
Стоп нацизм.Рома,хватит мыкаться и унижаться.Едь в Украину и играй.Куча клубок твоего уровня :Колос,Ворскла,Ингулец.В Европе ты не нужен
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0
-1
Serhio79 (Kyiv)
31.07.2021 в 11:45
Джин Тоник (R):чому місто, з якого пишете, назвати боїтеся?
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2021 в 11:38
Так нехай (доречі слово нехай-хайль за це ще недодумалися рашисти звинуватити українців у неонацизмі...) Так от НЕХАЙ спершу визначаться нарешті він (РоманЗозуля) фашист (якщо вірити кончєним ліворадикальними РЕАЛьними фашистами послідовниками ФрансіскоФранко - яких НЕОДНОРАЗОВО помічали й деякі з них самі вихвалялися своїми "подвигами" за днр на УКРАЇНСЬКОМУ ДОНБАСІ!) чи він все ж неонацист (якщо зараз повірити упоротим зазомбованими russiatoday португальським профанам)... Вже ж для пристойності поданої нам брехливої пропаганди - визначіться панове - а то і фашист - і неонацист риба не може бути і м'ясом одночасно, як і м'ясо не може бути рибою...
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0
0
Ihorko_T (Львів)
31.07.2021 в 11:23
рус пропаганда і агентура давно заполонила Європу від Берліна до Португалії, а в нас "какая разніца"
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+2
0
Prach13 (Дрогобич)
31.07.2021 в 11:05
В Украіні оборотням які наділи вишиванки і говорять що патріоти,Зозуля не потрібний!Це стидоба і показує які у нас в футболі патріоти,все продано!душа в першу чергу!
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+4
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
31.07.2021 в 10:50
Сосуля, не тупи, давай во Львов, там тебя точно нацистом не назовут!
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+4
-9
DesnaUA (Чернигов)
31.07.2021 в 11:07
Длбеб
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+5
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
31.07.2021 в 11:08
Сепарня дау нецкая перестала притворяться патриотами :)
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+3
-3
aleks68
31.07.2021 в 11:27
полечи голову чучело
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+2
0
Benzil (Львів)
31.07.2021 в 11:32
Люди, які з себе нічого не представляють, і немають нічого свого. Ні держави, ні прапора, навіть на ті ж українські сайти лізе, бо свого немає. Завжди будуть пхати свій ніс в чуже, і маленький висер, для нього все. Ніби цим живеться, лиш би в інших все було гірше. Бо в своє болото хоче всіх потягнути. Хоч раз з'їзди до Львова, а тоді пиши свої перли.
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+1
0
Prach13 (Дрогобич)
31.07.2021 в 11:42
Через таке як ти і вмирають люди!я людей опінюю по поведінці і для мене не всіросіяни такі як ти,але таке як ти і ганьблять Росію!для вас брехня стала біблією і ви заграєте зі злом!ти прекрасно знаєш що Зозуля такий же нацист як ти порядна людина!не знаю чи ти троль,чи просто істота!але задумайся про життя,про то до чого веде твоя поведінка.Доречі,у Львові живуть люди різних національностей,рускі також,є не мало євреів,поляків!це що до нацизму.
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+1
0
MaximSK (Киев)
31.07.2021 в 10:49
Жаль Зозулю, куда бы ни пошел, его будут называть нацистом, как в школе издеваются над изгоем, но здесь намного хуже, потому что тут взрослые люди так себя ведут.
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+2
-5
Broterhood
31.07.2021 в 11:15
Сам то понял что написал?
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0
0


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