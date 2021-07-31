Болельщики Эшторила называют Зозулю нацистом. Трансфер может сорваться

Болельщики и ультрас "Эшторила", который играет в Лиге Сагриш, хотят сорвать переход в клуб 31-летнего украинского нападающего Романа Зозули. Им не нравится его патриотическая позиция, которую называют "неонацистской".

"Наша футболка будет осквернена нацистом Зозулей! Стыдно!" "Подписать нациста? Какой стыд!" "Подписывать неонацистов? Это позор!", — примерно такие отзывы болельщиков "Эшторила" про украинского нападающего.

Сообщается, что руководство клуба обратило внимание на эти события, и теперь не спешит закрывать сделку о переходе украинца.