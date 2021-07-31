Болельщики Эшторила называют Зозулю нацистом. Трансфер может сорваться
Фанатам не нравится позиция украинца
Болельщики и ультрас "Эшторила", который играет в Лиге Сагриш, хотят сорвать переход в клуб 31-летнего украинского нападающего Романа Зозули. Им не нравится его патриотическая позиция, которую называют "неонацистской".
"Наша футболка будет осквернена нацистом Зозулей! Стыдно!"
"Подписать нациста? Какой стыд!"
"Подписывать неонацистов? Это позор!", — примерно такие отзывы болельщиков "Эшторила" про украинского нападающего.
Сообщается, что руководство клуба обратило внимание на эти события, и теперь не спешит закрывать сделку о переходе украинца.
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Источник:AS
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