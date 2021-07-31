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Официально: Яремчук стал игроком Бенфики

Наши за границей
(6 голосов)

Будет покорять чемпионат Португалии

Официально: Яремчук стал игроком Бенфики

Новина українською

Форвард сборной Украины Роман Яремчук стал игроком лиссабонской "Бенфики". Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

Соглашение сторон рассчитано на 5 лет – до лета 2026 года.

Роман Яремчук является воспитанником "Динамо". За дубль в Первой лиге он сыграл 42 матча и забил 7 голов, в 2016-м году сыграл полсезона в аренде в "Александрии" (17 матчей, 6 голов), после чего вернулся в Киев, где принял участие в 11 поединках, однако результативными действиями не отличался.

Летом 2017 года перешел в "Гента" за два миллиона евро. Всего за бельгийскую команду провел 152 матча, в которых забил 62 гола. В частности, в прошлом сезоне его статистика составила 43 поединка во всех турнирах, 23 гола и восемь результативных передач.

В составе сборной Украины дебютировал в 2018 году. С тех пор принял участие в 29 поединках, в которых отметился десятью голами. В частности, Яремчук дважды забил на Евро-2020 (в матчах с Нидерландами и Северной Македонией).

Transfermarkt оценивает Романа Яремчука в 17,5 млн евро. Этим летом форвардом также активно интересовалась итальянская "Рома".

"Бенфика" является самым титулованным клубом Португалии. Однако в прошлом сезоне орлы заняли лишь третье место. 4-го августа они стартуют в квалификации Лиги Чемпионов матчем против московского "Спартака".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Комментарии (12)
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немо (чернівці)
31.07.2021 в 21:10
З Богом.
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0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
31.07.2021 в 21:05
Удачи Роман и успехов!
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+4
0
Cherkasskiy (Черкаси)
31.07.2021 в 20:58
Надо пожелать Роме удачи и надеяться что чемп. Португалии это не его "потолок"..
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+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
31.07.2021 в 20:57
Это шаг вперед. Удачи, успехов !!!
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
31.07.2021 в 20:55
Неплохой выбор. Удачи
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+4
0
Roman Zett (Poltava)
31.07.2021 в 20:54
Я думаю это ошибка. Если и переходить, то точно не в чемпионат Португалии. Но всё равно желаю удачи Рома.
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0
-3
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simargl (Чернигов)
31.07.2021 в 20:58
А куда? Есть лучшие предложения от ДК или Ворсклы)?
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+2
0
Джин Тоник (R)
31.07.2021 в 20:48
Круто!Молодец.Главное чтоб за сборную забивал и русским командам.
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+5
-3
а вы кто (Buda)
31.07.2021 в 20:55
надо чтоб газмяс выпустил на игру с бенфикой какого нибудь костолома и положить ярему до конца сезона на карантин))
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0
-8
avatar
simargl (Чернигов)
31.07.2021 в 20:59
На йух к дзюбе иди, лишнехромосомный ...
+4
0
Джин Тоник (R)
31.07.2021 в 21:00
Мокшанский провокатор?
+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
31.07.2021 в 21:18
Могу лишь пожелать тебе того же - сломаться, желательно побольнее
0
0


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