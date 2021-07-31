Официально: Яремчук стал игроком Бенфики

Форвард сборной Украины Роман Яремчук стал игроком лиссабонской "Бенфики". Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

Соглашение сторон рассчитано на 5 лет – до лета 2026 года.

Роман Яремчук является воспитанником "Динамо". За дубль в Первой лиге он сыграл 42 матча и забил 7 голов, в 2016-м году сыграл полсезона в аренде в "Александрии" (17 матчей, 6 голов), после чего вернулся в Киев, где принял участие в 11 поединках, однако результативными действиями не отличался.

Летом 2017 года перешел в "Гента" за два миллиона евро. Всего за бельгийскую команду провел 152 матча, в которых забил 62 гола. В частности, в прошлом сезоне его статистика составила 43 поединка во всех турнирах, 23 гола и восемь результативных передач.

В составе сборной Украины дебютировал в 2018 году. С тех пор принял участие в 29 поединках, в которых отметился десятью голами. В частности, Яремчук дважды забил на Евро-2020 (в матчах с Нидерландами и Северной Македонией).

Transfermarkt оценивает Романа Яремчука в 17,5 млн евро. Этим летом форвардом также активно интересовалась итальянская "Рома".

"Бенфика" является самым титулованным клубом Португалии. Однако в прошлом сезоне орлы заняли лишь третье место. 4-го августа они стартуют в квалификации Лиги Чемпионов матчем против московского "Спартака".