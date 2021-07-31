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Яремчук проходит медосмотр для трансфера в Бенфику

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Роман вскоре станет игроком португальского гранда

Яремчук проходит медосмотр для трансфера в Бенфику

Фото: kaagent.be

Новина українською

Форвард "Гента" Роман Яремчук проходит медицинский осмотр в Лиссабоне. Ожидается, что его переход в "Бенфику" будет вскоре завершен.

Трансфер 25-летнего украинского нападающего будет стоить поругальцам 15 миллионов евро, а сам Яремчук подпишет с "Бенфикой" контракт до 2026-го года.

В прошлом сезоне Роман сыграл 28 матчей в Лиге Жупиле и забил 17 голов, а также отдал 6 результативных передач. Его цена составляет 17,5 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Гент
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.07.2021 в 15:55
Такое......
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