Яремчук проходит медосмотр для трансфера в Бенфику
Роман вскоре станет игроком португальского гранда
Фото: kaagent.be
Форвард "Гента" Роман Яремчук проходит медицинский осмотр в Лиссабоне. Ожидается, что его переход в "Бенфику" будет вскоре завершен.
Трансфер 25-летнего украинского нападающего будет стоить поругальцам 15 миллионов евро, а сам Яремчук подпишет с "Бенфикой" контракт до 2026-го года.
В прошлом сезоне Роман сыграл 28 матчей в Лиге Жупиле и забил 17 голов, а также отдал 6 результативных передач. Его цена составляет 17,5 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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Источник:Твиттер Даниэля Трекки
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.07.2021 в 15:55
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