Яремчук проходит медосмотр для трансфера в Бенфику

Форвард "Гента" Роман Яремчук проходит медицинский осмотр в Лиссабоне. Ожидается, что его переход в "Бенфику" будет вскоре завершен.

Трансфер 25-летнего украинского нападающего будет стоить поругальцам 15 миллионов евро, а сам Яремчук подпишет с "Бенфикой" контракт до 2026-го года.

В прошлом сезоне Роман сыграл 28 матчей в Лиге Жупиле и забил 17 голов, а также отдал 6 результативных передач. Его цена составляет 17,5 млн евро, согласно данным Transfermarkt.