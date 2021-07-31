Коваленко отметился голом в контрольном матче за Аталанту

"Аталанта" в рамках подготовки к новому сезону Серии А играет контрольный матч против "Порденоне".

Второй мяч команды Джан Пьеро Гасперини в этом поединке записал на свой счет Виктор Коваленко - украинский полузащитник вышел на поле во втором тайме и забил на 74-й минуте.

Напомним, другой украинец в составе команды из Бергамо - Руслан Малиновский, продолжает восстановление после операции.