Коваленко отметился голом в контрольном матче за Аталанту
В ворота "Порденоне"
Твиттер ФК "Аталанта"
"Аталанта" в рамках подготовки к новому сезону Серии А играет контрольный матч против "Порденоне".
Второй мяч команды Джан Пьеро Гасперини в этом поединке записал на свой счет Виктор Коваленко - украинский полузащитник вышел на поле во втором тайме и забил на 74-й минуте.
Напомним, другой украинец в составе команды из Бергамо - Руслан Малиновский, продолжает восстановление после операции.
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