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Коваленко отметился голом в контрольном матче за Аталанту

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В ворота "Порденоне"

Коваленко отметился голом в контрольном матче за Аталанту

Твиттер ФК "Аталанта"

Новина українською

"Аталанта" в рамках подготовки к новому сезону Серии А играет контрольный матч против "Порденоне".

Второй мяч команды Джан Пьеро Гасперини в этом поединке записал на свой счет Виктор Коваленко - украинский полузащитник вышел на поле во втором тайме и забил на 74-й минуте.

Напомним, другой украинец в составе команды из Бергамо - Руслан Малиновский, продолжает восстановление после операции.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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