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Официально: Зозуля подписал контракт с испанской Фуэнлабрадой

Наши за границей
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(3 голосов)

Роман возвращается в Сегунду

Официально: Зозуля подписал контракт с испанской Фуэнлабрадой

cffuenlabrada.es

Новина українською

31-летний украинский форвард Роман Зозуля подписал контракт с испанским клубом "Фуэнлабрада".

Соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления.

Отметим, что в прошлом сезоне " Фуэнлабрада " заняла 11-е место в Сегунде.

Последним клубом Зозули был "Альбасете", за который он играл с 2017-го года. В составе испанского клуба 31-летний футболист провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.

Этим летом Зозуля был близок к подписанию контракта с "Алькорконом" и португальским "Эшторилом", но фанаты этих клубов выступили против подписания украинца.

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Комментарии (18)
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2.dc (Николаев)
31.07.2021 в 21:08
Ну что Роман, удачи... грустно конечно, когда в чужой дом через форточку заходить приходится, но что делать, если хозяева привыкли спать на потолке ...
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+1
-1
Глюк Львів (Лемберг)
31.07.2021 в 21:02
Красень! Очікуємо дербі з Алькороном в 2 турі)))
Ответить
+3
-2
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
31.07.2021 в 21:00
Фуенлабрада від алькоркона пару км.сідім боімса.
Ответить
+1
-1
а вы кто (Buda)
31.07.2021 в 20:56
тю...все думали что в батальон Айдар..как патриот.. а оно не, туда где море солнце и подальше))
Ответить
+8
-6
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
31.07.2021 в 21:03
Дурик,чей холоп будеш?Думают те,у кого есть чем .а ты-просто воняешь...уловил разницу,ущербный?
Ответить
+5
-5
Azovfan Mariupol (Мариуполь)
31.07.2021 в 20:52
Удачи Рома!!!
Ответить
+6
-6
Kristo (Львов)
31.07.2021 в 20:51
Куда угодно, только не в Украину...
Ответить
+7
0
а вы кто (Buda)
31.07.2021 в 20:57
нема шо тут робыты, головне подальше от цього заповЭдныка)
Ответить
+3
-4
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
31.07.2021 в 21:11
Закрий свій смердючий спермоприймач.
+1
-2
Roman Zett (Poltava)
31.07.2021 в 20:49
Ахаха)))
Ответить
+1
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
31.07.2021 в 20:43
Редакция уже отметила это дело, похоже, в заголовке клуб - испанский, в тексте - португальский.
Ответить
+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
31.07.2021 в 20:36
Отлично. Нормальная правая и правильная команда ))) удачи!!!!
Ответить
+8
-4
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
31.07.2021 в 20:35
Зозуля показал йух дебилам португальским и заодно вате ,обиженной Украиной.
Ответить
+8
-8
Джин Тоник (R)
31.07.2021 в 20:33
Зозуля ТоП
Ответить
+5
-11
а вы кто (Buda)
31.07.2021 в 20:56
ТоП - Трус От Папы?
Ответить
+5
-2
Джин Тоник (R)
31.07.2021 в 21:02
папа хапа
+1
-1
BleiK61 (Київ)
31.07.2021 в 20:29
Роман возвращается в Сегунду 31-летний украинский форвард Роман Зозуля подписал контракт с португальским клубом "Фуэнлабрада"
Ответить
+5
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
31.07.2021 в 20:29
Молодець! Все буде добре
Ответить
+8
-9


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