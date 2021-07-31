Официально: Зозуля подписал контракт с испанской Фуэнлабрадой
Роман возвращается в Сегунду
cffuenlabrada.es
31-летний украинский форвард Роман Зозуля подписал контракт с испанским клубом "Фуэнлабрада".
Соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления.
Отметим, что в прошлом сезоне " Фуэнлабрада " заняла 11-е место в Сегунде.
Последним клубом Зозули был "Альбасете", за который он играл с 2017-го года. В составе испанского клуба 31-летний футболист провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.
Этим летом Зозуля был близок к подписанию контракта с "Алькорконом" и португальским "Эшторилом", но фанаты этих клубов
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