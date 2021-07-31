Официально: Зозуля подписал контракт с испанской Фуэнлабрадой

31-летний украинский форвард Роман Зозуля подписал контракт с испанским клубом "Фуэнлабрада".

Соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления.

Отметим, что в прошлом сезоне " Фуэнлабрада " заняла 11-е место в Сегунде.

Последним клубом Зозули был "Альбасете", за который он играл с 2017-го года. В составе испанского клуба 31-летний футболист провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.