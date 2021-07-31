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Хлебас перебрался в чемпионат Казахстана

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(1 голосов)

Форвард будет выступать за Ордабасы

Хлебас перебрался в чемпионат Казахстана

Новина українською

Украинский форвард Дмитрий Хлебас на правах свободного агента подписал контракт с клубом "Ордабасы" из Казахстана, который занимает 5-е место в национальном чемпионате.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий выступал за "Колос" из Ковалевки, сыграв 6 матчей без забитых голов.

Также ранее Хлёбас поиграл за Десну, минское "Динамо", "Ворсклу", "Говерлу" и молодежные команды киевского "Динамо".

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В статье: Дмитрий Хлебас Ордабасы (Шымкент)
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.07.2021 в 22:05
Дуже вже любить себе... І бабло.
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simargl (Чернигов)
31.07.2021 в 21:43
Не пошло, так не пошло...
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