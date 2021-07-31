Хлебас перебрался в чемпионат Казахстана
Форвард будет выступать за Ордабасы
Украинский форвард Дмитрий Хлебас на правах свободного агента подписал контракт с клубом "Ордабасы" из Казахстана, который занимает 5-е место в национальном чемпионате.
В минувшем сезоне 27-летний нападающий
Также ранее Хлёбас поиграл за Десну, минское "Динамо", "Ворсклу", "Говерлу" и молодежные команды киевского "Динамо".
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.07.2021 в 22:05
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simargl (Чернигов)
31.07.2021 в 21:43
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