Хлебас перебрался в чемпионат Казахстана

Украинский форвард Дмитрий Хлебас на правах свободного агента подписал контракт с клубом "Ордабасы" из Казахстана, который занимает 5-е место в национальном чемпионате.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий выступал за "Колос" из Ковалевки, сыграв 6 матчей без забитых голов.

Также ранее Хлёбас поиграл за Десну, минское "Динамо", "Ворсклу", "Говерлу" и молодежные команды киевского "Динамо".