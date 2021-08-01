Маркевич: Переход Яремчука в Бенфику пойдет на пользу сборной Украины
Специалист высоко оценивает качества Романа
Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс
Глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич дал комментарий о переходе Романа Яремчука в португальскую "Бенфику":
"Рад за Яремчука. Считаю, что это для Романа – шаг вперед, ведь чемпионат Португалии посильнее бельгийского, где он выступал за "Гент". Тем более, что "Бенфика" - команда с победными традициями, регулярно участвующая в Лиге чемпионов. А это уже уровень.
Не секрет, что "Бенфика" и еще один португальский гранд - "Порту" получают серьезную прибыль от перепродажи юных дарований из Латинской Америки в ведущие команды Европы. Похоже, с 25-летним Яремчуком - несколько другая история. Его голы нужны "Бенфике" уже сейчас. Хотя если наш земляк будет радовать результативностью, а я в этом уверен, то почему бы через 1-2 года его не продать выгодно в один из топ-клубов континента.
Переход в именитую "Бенфику" пойдет на пользу и национальной сборной Украины. Имея в своих рядах игрока португальского гранда, это послужит для нашей главной команды отличной рекламой.
Уверен, что в "Бенфике" Яремчук быстро станет своим. А поскольку в Португалии работает много украинцев, то и с персональными болельщиками у него проблем не будет", - сказал Маркевич.
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