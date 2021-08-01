Зозуля: Мне сказали, что здесь в раздевалке как в семье, мне нравится это

Украинский новичок "Фуэнлабрады", форвард Роман Зозуля, прокомментировал свой переход в клуб:

"Мне очень нравится проект. За те два года, что они провели в сегунде, проделали очень хорошую работу. Рад перейти в эту команду.

Мне сказали, что здесь в раздевалке как в семье, мне нравится это. Готов отдать всего себя на тренировках и в матчах, чтобы помочь порадовать болельщиков. Важно, чтобы все были вместе и старались выиграть каждую встречу в этом сложном турнире.

Очень рад перейти в "Фуэнлабраду", – сказал Зозуля.