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Экс-талант Динамо перешел в казахский Туран

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Игрок поможет аутсайдеру КПЛ

Экс-талант Динамо перешел в казахский Туран

Новина українською

Экс-игрок "Динамо", "Карпат", "Десны", "Бунедкора" и еще нескольких футбольных клубов Евгений Чумак пополнил ряды казахского ФК "Туран".

Клуб на данный момент идет на 12-м месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. От последней команды чемпионата "Туран" отстает всего на 7 пунктов.

С января 2020-го года по июль 2021-го он выступал за "Металлург" Бекабад из Узбекистана. В составе команды украинец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 31-м матче.

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В статье: Евгений Чумак Металлург (Бекабад) Туран
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Источник:
sports.kz

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