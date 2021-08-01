Экс-талант Динамо перешел в казахский Туран

Экс-игрок "Динамо", "Карпат", "Десны", "Бунедкора" и еще нескольких футбольных клубов Евгений Чумак пополнил ряды казахского ФК "Туран".

Клуб на данный момент идет на 12-м месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. От последней команды чемпионата "Туран" отстает всего на 7 пунктов.

С января 2020-го года по июль 2021-го он выступал за "Металлург" Бекабад из Узбекистана. В составе команды украинец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 31-м матче.