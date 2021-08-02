От тюрьмы к суме и тюрьме? О переходе Романа Яремчука в Бенфику

Роман Яремчук наконец-то вырвался на волю. Переход в "Бенфику" за 17 миллионов евро за 75 процентов прав, с бонусами, способными довести сумму до 20-ти и "клаусулой" в сто миллионов - один из самых значимых в истории наших за границей. И в Лиссабоне A Bola встречала его заголовком и большим фото, за ним в Бельгию летал Генеральный директор клуба. С другой стороны, клуб, который Marca четыре года тому назвал "золотой жилой", говоря о 600 миллионах за проданных Топ-игроков за шесть лет, ныне переживает жестокий кризис. И точно будет требовать от игрока очень много.

На волю

Прежде всего, хорошо, что Роман вырвался из "Гента". Места, в котором не хотел оставаться, которое называл тюрьмой. Он сжёг мосты ещё год назад, взял курс на уход. Чувствовал, что уже не может прогрессировать здесь, не может преуспеть. Кошмарный сезон 2020/21, который президент клуба Иван Де Витте назвал тяжелейшим за 20 лет своего правления, четыре тренера, двух из которых с помощью бойкота уволили игроки, грызня в руководстве, ноль очков в групповом турнире Лиги Европы, с огромным трудом вырванное место в Лиге Конференций - от такого точно хочется убежать.

Будущее также не предвещало ничего особенного. Перспективы "буйволов" в сезоне 2021/22 оценивают довольно скептически. Допускают, что тренер Хейн Ванхазебрук, принесший им единственный чемпионский титул в истории и 1/8 финала Лиги Чемпионов, может тряхнуть стариной и вновь совершить чудо. Но скорее ожидают серый сезон без особых достижений. Он уже начался в лиге одним очком из шести возможных. Роману вновь пришлось бы тянуть команду на горбу, он вновь выглядел бы единственным, способным забивать. Он уже лучший бомбардир команды за последние 40 лет. Куда ещё выше?

После сорока голов в двух последних сезонах, 23-ех и восьми ассистов в предыдущем, после хорошей игры на Евро лучшего шанса уйти не было. Тем более, что бельгийская лига - продающая и только и ждёт таких успехов для того, чтобы заработать на игроке. Потому по Яремчуку в Бельгии не плакали, оценивая сделку как очень хорошую и хваля руководство. Хорошую и по цене, и по уровню игрока, от которого многие не в восторге, помня его постоянные промахи. Хотя бельгийцы и признают его явное лидерство в команде. Хорошую и потому, что всем там уже надоела его война с клубом.

В Бельгии понимают, когда нужно отпускать, и не жалеют.

В океане форвардов

А вот хорошо ли, что Роман ушёл именно в "Бенфику"? Правду говоря, я бы хотел увидеть его в "Роме". Лига Топ-5, команда, в которой ныне вакуум лидерства и вакуум в центре атаки, которая провалилась в предыдущем сезоне и в этом будет довольна и местом в Топ-4 лиги. Клуб с серьёзными американскими владельцами, на пути к новому стадиону. В конце концов, Жозе Моуриньо. С другой стороны, некий скептицизм по отношению к уровню игры Романа, его промахам, проблемам в интенсивной игре и игре в одиночку на острие позволяет решить, что гранд португальской лиги - отличный вариант.

У "Гента" доминирование в крови. Даже в слабом предыдущем сезоне он был вторым в лиге по владению мячом и третьим по ударам по воротам. Вторым по числу передач и ударам в створ. Он много создавал, и это позволяло даже Роману с его низким процентом реализации забивать много. "Бенфика" также доминирует и много создаёт. Даже в слабом предыдущем сезоне была первой в своей лиге по владению мячом, общему числу передач, дриблингу. Также обе команды играют с двумя форвардами. А "Рома" и хотевший его "Вест Хэм" - с одним. Моуриньо и Дэвид Мойес к тому же играют от обороны.

В "Генте" Яремчук успел поиграть в паре и со столпами Депуатром и Кляйндинстом, и с похожим на себя Сёрлотом, и с бегунком Букари, и даже с Романом Безусом. И этот опыт поможет ему приспособиться к любому партнёру по новой команде. А высокий процент доминирования, которого не было бы в лиге Топ-5, позволит больше создавать и забивать. "Бенфику" сейчас критикуют за разыгрывание мяча до упора, желание зайти с ним в ворота. Украинцу лучше было бы работать с длинными передачами и "кроссами" с флангов. Но он точно получит много мячей в штрафной.

Правда, следует заявить, что в "Бенфике" сейчас много форвардов. В комментах на крупнейших сайтах язвительно замечают, что на поле выходят не 23 игрока, а лишь 11. Швейцарец Харис Сеферович - и вовсе близнец Романа. Он высокий, и замыкает головой, и работает на флангах и в глубине, подвижный, не слишком техничный. И очень много мажет, доводя болельщиков до инфаркта. Теперь он также на волне после наконец-то бомбардирского сезона и трех голов на Евро, в том числе и дубля против Франции. Но как раз и его в 29 лет клуб попытается побыстрее продать. Роману 25.

С другими форвардами полегче. Дарвин Нуньес, рекордное приобретение в истории клуба (если учесть 17 миллионов и 75 процентов прав, то Роман - второе в истории), после операции на колене и уже более двух месяцев не тренируется. К тому же, за ним охотятся в АПЛ. Даже говорят, что "Тоттенхэм" на замену Харри Кейну. Винисиуса, игравшего в аренде у "шпор", точно хотят продать и ведут переговоры. Лука Вальдшмидт, хотя и игрок сборной Германии, в Португалии разочаровал. 30-летний Пинью пришёл свободным агентом из "Маритиму", где забивал немного. А Гонсало Рамосу лишь 20 лет.

Такие суммы клуб выложил за игрока не для того, чтобы он сидел на скамейке. Шансов будет предостаточно.

Падающий колосс

С другой стороны, и проблем будет предостаточно. Три из них огромны. Проблемы в клубе, слабая игра команды и статус тренера. "Бенфика" - падающая империя. Эра Луиса Филипе Виейры, правившего с 2003-го года, закончилась в июле 2021-го из-за обвинений в отмывании денег и налоговых преступлениях. Он даже провел несколько дней в тюрьме и был освобожден под залог в три миллиона евро - второй в истории страны. С изъятием заграничного паспорта. И не сказать, что эта новость многих огорчила. Ведь уже бывший босс настроил всех против себя.

Клуб, в котором, как считают многие, Виейра устроил диктатуру, поспешил воткнуть нож в спину упавшему "Крестному отцу". Заменив его клубной легендой Руи Коштой. Но и это не успокоило болельщиков. Они уже несколько лет видят, как долг клуба растёт до почти 400 миллионов евро, как совершаются странные махинации с трансферами, комиссионными агентам, как громкие заявления любящего много обещать Виейры оборачиваются пшиком. А Кошта, работавший у него вице-президентом, кажется лишь подчинённым, предавшим хозяина, а то и вовсе эрзац-президентом, марионеткой Виейры.

Все требуют выборы президента как можно быстрее, Коште придётся на них согласиться. И многие считают, что приобретение Яремчука и экс-опорников "Милана" Мейте и "Интера" Жоау Мариу - часть его предвыборной кампании. Которая не факт, что закончится победой. Ведь ожидается расследование и против самого Руи, по раздутым контрактам клуба с фирмами, в которых "чисто случайно" среди руководителей его сын. Пока что кажется, что легенда клуба и сборной Португалии скорее идёт путем Мишеля Платини, Давора Шукера, сжигая свой легендарный статус.

Бывший вице-президент Руи Гомеш Да Силва недоволен тем, что Кошта практически провел собственную инаугурацию, ведя себя как император. Он считает такое провозглашение нелегитимным и требует выборы. Как и вся оппозиция. Другой кандидат Норонья Лопеш говорит о худших временах в истории клуба. А юный талант "Сантоса" Кайо Жорже, согласно сообщениям прессы, отказался от "Бенфики" в пользу "Ювентуса" именно из-за ситуации. Признает и сам президент, что клуб переживает гигантское землетрясение и желает лишь уменьшить огонь, "защитить клуб". Весело там.

Когда одно поражение - катастрофа

Как производное от судьбы Кошты - и судьба главного тренера Жорже Жезуша. В 2009-2015 годах он был легендой, вывел команду в два финала Лиги Европы, четвертьфинал Лиги Чемпионов, постоянно брал местные трофеи и вызывал внимание всей Европы благодаря яркому футболу. Но затем сжёг себя переходом в стан злейшего врага - "Спортинга" - из-за отказа Виейры поднять ему зарплату. Год назад он вернулся, но завалил сезон, не прошёл Квалификацию Лиги Чемпионов, вылетел в 1/16 Лиги Европы, стал лишь третьим в лиге, далеко от шумных соседей, выигравших свой первый чемпионат за 20 лет.

Речь об упрямом самовлюбленном требовательном специалисте, который очень легко находит себе врагов. С ним непросто найти общий язык.

"Бенфика" выиграла лишь один Чемпионат Португалии и ни одного Кубка из последних четырёх. Также второго подряд пролета мимо Лиги Чемпионов в клубе не потерпят, чего не скрывают. Тем более - в такой финансовой ситуации. Не потерпят и неудачного начала в лиге. Не будут ждать, пока дорогой новичок адаптируется, а потребуют от него голы прямо сейчас. Здесь всегда требуют. В первом клубе в мире по числу членов (сейчас 230 тысяч), за который болеет почти половина населения страны плюс миллионы в Анголе и Мозамбике, в лучшем клубе Португалии всегда страдают манией величия.

Здесь любое поражение, особенно во внутренних соревнованиях - трагедия, катастрофа. Здесь болельщики всегда высказывают свое мнение, а заседания Совета Директоров и Генеральные Ассамблеи на стадионе "Да Луш" превращаются в вакханалию, которая не снилась даже Верховной Раде. Такого Яремчук даже близко в своей карьере не видел. Нынешние события уже называют то мыльной оперой, то шекспировской трагедией с реками крови. А один дубль в ворота "Спортинга" или "Порту" возносит игрока до небес, вызывает громкие заголовки в газетах. С этими медными трубами также непросто справиться.

С другой стороны, ситуация может измениться. Известно, что во время Евро Кошта позвонил человеку, которого называет братом - Андрею Шевченко - и именно от него получил самые тёплые рекомендации о Яремчуке. Уже бывший тренер сборной Украины и экс-партнёр Кошты по "Милану" даже тут же поговорил с форвардом и увлек его идеей перехода, рассказал о клубе. Даже есть мнение, что покинул Андрей Николаевич сборную в том числе и из-за наклевывающейся работы у "брата". Тогда Яремчук - первая ласточка прихода нового тренера. И тогда всю ситуацию нужно будет оценивать по-новому.

Яремчук понимает, куда попал. Он уже заявил, что его работа - забивать, что игра в такой команде - прежде всего большая ответственность и потому нужно очень тяжело работать. Он точно получит незабываемые впечатления. И ему точно нельзя выключаться. Ванхазебрук заявлял, что он часто мыслями где-то далеко, на Voetbalkrant говорили, что "Гент" потерял постоянного клиента психологов. Хотя те же психологи в Бельгии явно изменили его, уже помогли стать менее боязливым, набрать уверенность в себе. Там он прошёл большой полезный путь. Надеемся, что найдёт путь и здесь.