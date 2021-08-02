Яремчук выбрал игровой номер в Бенфике
Украинец перебрался в чемпионат Португалии
Фото: twitter.com/SLBenfica
Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук определился с игровым номером. В новой команде он будет выступать в футболке под номером 15.
???? Yaremchuk é o número 15!#EPluribusUnum pic.twitter.com/b2SYpXCVc1— SL Benfica (@SLBenfica) August 1, 2021
Напомним, Роман перешел из "Гента" в португальскую "Бенфику" за 17 миллионов евро. Украинец подписал контракт с "орлами" до лета 2026 года.
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Источник:SLBenfica
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Комментарии (1)
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Caballero (Fale town Fale state)
02.08.2021 в 10:33
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