Яремчук выбрал игровой номер в Бенфике

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук определился с игровым номером. В новой команде он будет выступать в футболке под номером 15.

Напомним, Роман перешел из "Гента" в португальскую "Бенфику" за 17 миллионов евро. Украинец подписал контракт с "орлами" до лета 2026 года.