  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук выбрал игровой номер в Бенфике
В тренде

Яремчук выбрал игровой номер в Бенфике

Наши за границей
(3 голосов)

Украинец перебрался в чемпионат Португалии

Яремчук выбрал игровой номер в Бенфике

Фото: twitter.com/SLBenfica

Новина українською

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук определился с игровым номером. В новой команде он будет выступать в футболке под номером 15.

Напомним, Роман перешел из "Гента" в португальскую "Бенфику" за 17 миллионов евро. Украинец подписал контракт с "орлами" до лета 2026 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SLBenfica

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (Fale town Fale state)
02.08.2021 в 10:33
Непарний
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...