"Обсуждал переход с Шевченко". Яремчук рассказал, как экс-коуч сборной помог ему выбрать Бенфику

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук рассказал, что перед переходом в португальский клуб советовался с Андреем Шевченко.

"Я чувствую огромную ответственность перед всеми вами. Я буду много работать каждый день. Я хочу помочь выиграть титулы и сделать вас счастливыми.

Моя задача - забивать голы, именно для этого я и перешел в "Бенфику". Я делал это раньше и буду много работать, чтобы продолжать делать это здесь.

Я разговаривал с Шевченко, когда был в составе сборной Украины на чемпионате Европы. Мы тогда говорили о "Бенфике". Он сказал мне, что "Бенфика" - потрясающий клуб, что я смогу заиграть на новом уровне и что это позитивно скажется на моей карьере.

"Бенфика" - это самый большой клуб в Португалии. Все знают эту команду, так что это большая ответственность для меня", - сказал Яремчук.