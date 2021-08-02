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"Обсуждал переход с Шевченко". Яремчук рассказал, как экс-коуч сборной помог ему выбрать Бенфику

Наши за границей
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Украинец уже приступил к работе в новой команде

"Обсуждал переход с Шевченко". Яремчук рассказал, как экс-коуч сборной помог ему выбрать Бенфику

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук рассказал, что перед переходом в португальский клуб советовался с Андреем Шевченко.

"Я чувствую огромную ответственность перед всеми вами. Я буду много работать каждый день. Я хочу помочь выиграть титулы и сделать вас счастливыми.

Моя задача - забивать голы, именно для этого я и перешел в "Бенфику". Я делал это раньше и буду много работать, чтобы продолжать делать это здесь.

Я разговаривал с Шевченко, когда был в составе сборной Украины на чемпионате Европы. Мы тогда говорили о "Бенфике". Он сказал мне, что "Бенфика" - потрясающий клуб, что я смогу заиграть на новом уровне и что это позитивно скажется на моей карьере.

"Бенфика" - это самый большой клуб в Португалии. Все знают эту команду, так что это большая ответственность для меня", - сказал Яремчук.

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В статье: Андрей Шевченко Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
A Bola

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