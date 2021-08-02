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Отец Яремчука: Роман очень хочет сыграть в Москве против Спартака

Наши за границей
(2 голосов)

Все будет зависеть от решения тренерского штаба

Отец Яремчука: Роман очень хочет сыграть в Москве против Спартака

Фото: twitter.com/SLBenfica

Новина українською

Олег Яремчук, отец украинского форварда Романа Яремчука, высказался о переходе сына в португальскую "Бенфику".

"Все эти дни я нахожусь с сыном в Португалии в роли представителя семьи. Побывал на встрече с руководством "Бенфики", которая два года следила за выступлениями Романа, присутствовал, когда он проходил тестирование.

Кстати, к нему проявляли интерес еще несколько именитых клубов, в частности, немецкий "Байер", однако "Гент", которому принадлежал сын, все же, отдал предпочтение "Бенфике".

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Я очень доволен, что именно так произошло. Мне было достаточно побывать на тренировочной базе с 14 футбольными полями наивысшего качестве, чтобы убедиться, какое внимание в "Бенфике" уделяют усовершенствованию клубной инфраструктуры, какие усилия предпринимают, чтобы команда снова стала сильнейшей в Португалии. Нас сопровождал спортивный директор "Бенфики" Руй Кошта, который не скрывал, что с приходом Романа лиссабонцы связывают большие надежды.

Дебютирует ли Роман за "Бенфику" 4 августа в поединке Лиги чемпионов с российским "Спартаком"? Сложно сказать. Роман очень хочет сыграть в Москве, однако он успел провести в "Бенфике" лишь одно занятие. Поэтому все будет зависеть от решения тренерского штаба".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Спартак (Москва)
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Комментарии (5)
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2.dc (Николаев)
02.08.2021 в 14:13
Так и я против Спартака хочу сыграть ... забить им надо ... ((С), Лобановский)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
02.08.2021 в 12:39
А він хіба вже заявлений за Бенфіку в ЛЧ ?
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+2
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
02.08.2021 в 12:25
Менше б таких закидів,бо ще не дай Бог к.а.ц.а.п.и закриють
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+3
0
Caballero (Fale town Fale state)
02.08.2021 в 12:30
І знову міняй на кцапських диверів.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.08.2021 в 13:01
Ті малохольні, можуть...
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0
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