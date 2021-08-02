Отец Яремчука: Роман очень хочет сыграть в Москве против Спартака

Олег Яремчук, отец украинского форварда Романа Яремчука, высказался о переходе сына в португальскую "Бенфику".

"Все эти дни я нахожусь с сыном в Португалии в роли представителя семьи. Побывал на встрече с руководством "Бенфики", которая два года следила за выступлениями Романа, присутствовал, когда он проходил тестирование.

Кстати, к нему проявляли интерес еще несколько именитых клубов, в частности, немецкий "Байер", однако "Гент", которому принадлежал сын, все же, отдал предпочтение "Бенфике".