Отец Яремчука: Роман очень хочет сыграть в Москве против Спартака
Все будет зависеть от решения тренерского штаба
Фото: twitter.com/SLBenfica
Олег Яремчук, отец украинского форварда Романа Яремчука, высказался о переходе сына в португальскую "Бенфику".
"Все эти дни я нахожусь с сыном в Португалии в роли представителя семьи. Побывал на встрече с руководством "Бенфики", которая два года следила за выступлениями Романа, присутствовал, когда он проходил тестирование.
Кстати, к нему проявляли интерес еще несколько именитых клубов, в частности, немецкий "Байер", однако "Гент", которому принадлежал сын, все же, отдал предпочтение "Бенфике".
Я очень доволен, что именно так произошло. Мне было достаточно побывать на тренировочной базе с 14 футбольными полями наивысшего качестве, чтобы убедиться, какое внимание в "Бенфике" уделяют усовершенствованию клубной инфраструктуры, какие усилия предпринимают, чтобы команда снова стала сильнейшей в Португалии. Нас сопровождал спортивный директор "Бенфики" Руй Кошта, который не скрывал, что с приходом Романа лиссабонцы связывают большие надежды.
Дебютирует ли Роман за "Бенфику" 4 августа в поединке Лиги чемпионов с российским "Спартаком"? Сложно сказать. Роман очень хочет сыграть в Москве, однако он успел провести в "Бенфике" лишь одно занятие. Поэтому все будет зависеть от решения тренерского штаба".
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