Тренер Гента объяснил, почему Безус пока не выходит на поле

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук рассказал, почему украинский футболист Роман Безус не принимал участие в недавних матчах команды.

"Сложно сказать, когда появится Безус на поле. У него был длинный сезон, тяжелое лето с коротким отпуском. Он тренируется индивидуально", – сказал Ванхазебрук.

Напомним, что 30-летний украинец еще не попадал в заявку "Гента" на матчи в сезоне 2021/22.

Добавим, что в прошлом сезоне Роман в составе бельгийского клуба провел 37 матчей, забил семь голов и оформил семь ассистов.