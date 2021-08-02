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Тренер Гента объяснил, почему Безус пока не выходит на поле

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец не попал в заявку бельгийского клуба на еврокубки

Тренер Гента объяснил, почему Безус пока не выходит на поле

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук рассказал, почему украинский футболист Роман Безус не принимал участие в недавних матчах команды.

"Сложно сказать, когда появится Безус на поле. У него был длинный сезон, тяжелое лето с коротким отпуском.

Он тренируется индивидуально", – сказал Ванхазебрук.

Напомним, что 30-летний украинец еще не попадал в заявку "Гента" на матчи в сезоне 2021/22.

Добавим, что в прошлом сезоне Роман в составе бельгийского клуба провел 37 матчей, забил семь голов и оформил семь ассистов.

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В статье: Роман Безус Гент
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Источник:
kaagent.be

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Комментарии (2)
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trey222
02.08.2021 в 13:18
С показателем 7+7 можно рассчитывать на переход в более сильные клубы.
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Джин Тоник (R)
02.08.2021 в 13:16
Может Роману пора в Ворсклу возвращаться.31 год почти.
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0
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