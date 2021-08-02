Тренер Гента объяснил, почему Безус пока не выходит на поле
Украинец не попал в заявку бельгийского клуба на еврокубки
УАФ/Павло Кубанов
Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук рассказал, почему украинский футболист Роман Безус не принимал участие в недавних матчах команды.
"Сложно сказать, когда появится Безус на поле. У него был длинный сезон, тяжелое лето с коротким отпуском.
Он тренируется индивидуально", – сказал Ванхазебрук.
Напомним, что 30-летний украинец еще не попадал в заявку "Гента" на матчи в сезоне 2021/22.
Добавим, что в прошлом сезоне Роман в составе бельгийского клуба провел 37 матчей, забил семь голов и оформил семь ассистов.
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Источник:kaagent.be
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Комментарии (2)
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trey222
02.08.2021 в 13:18
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Джин Тоник (R)
02.08.2021 в 13:16
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