Вратарь молодежной сборной Украины подписал контракт со шведским клубом

Украинский голкипер Андрей Чекотун подписал контракт со шведским клубом "АФК Эскильстуна".

Соглашение 18-летнего футболиста рассчитано на 3,5 года, до конца 2024 года.

Несмотря на молодой возраст, Андрей уже успел сыграть два матча в украинской Премьер-лиге за донецкий "Олимпик". Также на счету Чекотуна один матч за молодежную сборную Украины.

Добавим, что "АФК Эскильстун" выступает в Суперэттане, втором по значимости дивизионе чемпионата Швеции.