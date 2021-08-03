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Вратарь молодежной сборной Украины подписал контракт со шведским клубом

Наши за границей
(2 голосов)

Соглашение 18-летнего игрока рассчитано до конца 2024 года

Вратарь молодежной сборной Украины подписал контракт со шведским клубом

Фото: afc-eskilstuna.se

Новина українською

Украинский голкипер Андрей Чекотун подписал контракт со шведским клубом "АФК Эскильстуна".

Соглашение 18-летнего футболиста рассчитано на 3,5 года, до конца 2024 года.

Несмотря на молодой возраст, Андрей уже успел сыграть два матча в украинской Премьер-лиге за донецкий "Олимпик". Также на счету Чекотуна один матч за молодежную сборную Украины.

Добавим, что "АФК Эскильстун" выступает в Суперэттане, втором по значимости дивизионе чемпионата Швеции.

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В статье: Андрей Чекотун АФК Эскильстуна
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Источник:
afc-eskilstuna.se

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Комментарии (2)
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
03.08.2021 в 16:39
Проте поживе у Швеції, як біла людина...
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sergei2020 (Черновцы)
03.08.2021 в 15:55
Молодець,Андрюха!!!! Вдачі тобі!!!
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