Вратарь молодежной сборной Украины подписал контракт со шведским клубом
Соглашение 18-летнего игрока рассчитано до конца 2024 года
Фото: afc-eskilstuna.se
Украинский голкипер Андрей Чекотун подписал контракт со шведским клубом "АФК Эскильстуна".
Соглашение 18-летнего футболиста рассчитано на 3,5 года, до конца 2024 года.
Несмотря на молодой возраст, Андрей уже успел сыграть два матча в украинской Премьер-лиге за донецкий "Олимпик". Также на счету Чекотуна один матч за молодежную сборную Украины.
Добавим, что "АФК Эскильстун" выступает в Суперэттане, втором по значимости дивизионе чемпионата Швеции.
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Источник:afc-eskilstuna.se
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