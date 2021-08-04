"Это все ложь": Зозуля отреагировал на обвинения в неонацистских связях

Украинский форвард "Фуэнлабрады" Роман Зозуля высказался по поводу обвинений в свою сторону в нацизме.

"Мои неонацистские связи в прошлом? Это все ложь. Я приехал играть в футбол и помогать команде. Буду сражаться за нее и за болельщиков.

Я очень рад быть здесь и готов выкладываться на все 100%. Готов умирать на поле", - приводит слова Зозули unirayo.es.