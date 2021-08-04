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"Это все ложь": Зозуля отреагировал на обвинения в неонацистских связях

Наши за границей
(1 голосов)

Украинца не первый раз обвиняют испанские болельщики

"Это все ложь": Зозуля отреагировал на обвинения в неонацистских связях

Фото: twitter.com/fuenla

Новина українською

Украинский форвард "Фуэнлабрады" Роман Зозуля высказался по поводу обвинений в свою сторону в нацизме.

"Мои неонацистские связи в прошлом? Это все ложь. Я приехал играть в футбол и помогать команде. Буду сражаться за нее и за болельщиков.

Я очень рад быть здесь и готов выкладываться на все 100%. Готов умирать на поле", - приводит слова Зозули unirayo.es.

Отметим, что после ухода из "Альбасете" у украинца было несколько вариантов продолжения карьеры. Но фанаты испанских команд выступали против подписания Романа, обвинив футболиста в неонацистских взглядах.

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В статье: Роман Зозуля Фуэнлабрада
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Источник:
unirayo.es

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Комментарии (13)
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Algrab (Костопiль)
04.08.2021 в 15:04
Вже повилазила чмирота рашистська...А Роману- Респект!!! Слава Україні!!! Героям Слава!!! Слава Нації!!!Смерть ворогам!!!
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+3
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.08.2021 в 15:08
Будьте добры, помедленнее! Я записываю ...
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0
-2
Algrab (Костопiль)
04.08.2021 в 15:09
Для тебе персонально, рашист, записуй: П Н Х.
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.08.2021 в 15:13
А что не на украинском написал?
0
-2
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
04.08.2021 в 15:14
Да тьі, я вижу, никак не угомонишся, овчарка фашиста. Как же носит земля ету тварь? Сколько еще она мучится будет?
0
-3
avatar
ascent (Луксор)
04.08.2021 в 15:02
Зрада?!
Ответить
0
-3
aleks68
04.08.2021 в 15:11
чмо лапотное не гавкай
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+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.08.2021 в 14:58
-Boy, are you a pioneer? (strictly) - No! (scared) - No??? (strictly) - Yes!!! (even more scared) - YES ??? (even more strict) (Crying boy) -I don't know ...
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0
-3
kry5tia (Madrid)
04.08.2021 в 14:22
Фашитсяка, йди в окопи воювати, а не на футбольному полі в м'яч грати.
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+2
-6
aleks68
04.08.2021 в 14:40
упоротый ..... ты сам из окопа строчишь свою .....?диван ещё не продавил падаль?
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+3
-3
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
04.08.2021 в 14:50
¿Quién más que los españoles saben qué es el fascismo?
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+1
-2
avatar
ascent (Луксор)
04.08.2021 в 15:01
Мы знаем и всё помним...
0
-2
aleks68
04.08.2021 в 15:11
подстилка лапотная из лугандона что ты можешь помнить?у самих рыло в пуху дальше некуда.святоши скрепнные хуже фашистов.
0
-2


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