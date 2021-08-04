"Это все ложь": Зозуля отреагировал на обвинения в неонацистских связях
Украинца не первый раз обвиняют испанские болельщики
Фото: twitter.com/fuenla
Украинский форвард "Фуэнлабрады" Роман Зозуля высказался по поводу обвинений в свою сторону в нацизме.
"Мои неонацистские связи в прошлом? Это все ложь. Я приехал играть в футбол и помогать команде. Буду сражаться за нее и за болельщиков.
Я очень рад быть здесь и готов выкладываться на все 100%. Готов умирать на поле", - приводит слова Зозули unirayo.es.
Отметим, что после ухода из "Альбасете" у украинца было несколько вариантов продолжения карьеры. Но фанаты испанских команд выступали против подписания Романа, обвинив футболиста в неонацистских взглядах.
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Источник:unirayo.es
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