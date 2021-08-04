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Стало известно, почему Яремчук не полетел с Бенфикой на матч против Спартака

Наши за границей
(1 голосов)

Отец Романа рассказал, почему его сын вне заявке португальского клуба

Стало известно, почему Яремчук не полетел с Бенфикой на матч против Спартака

Фото: twitter.com/SLBenfica

Новина українською

Отец украинского форварда "Бенфики" Романа Яремчука - Олег Степанович рассказал, почему его сын не попал в заявку португальского клуба против "Спартака".

"Я считаю, что главный тренер "Бенфики" Жорже Жезус правильно сделал, не включив Романа в состав делегации. И не только потому, что в "Бенфике" сразу пять игроков амплуа Яремчука планомерно готовились к поединку со "Спартаком". Все же, нужно учесть, что в составе "Бенфики" сын провел лишь несколько тренировок, а ведь еще необходимо время для адаптации. К тому же нельзя забывать, что после возвращения из отпуска со своей предыдущей командой - "Гентом", Роман вообще не тренировался. Поэтому не было смысла форсировать события.

Сейчас сын в Лиссабоне упорно занимается под руководством тренера по физподготовке. 7 августа стартует чемпионат Португалии, "Бенфика" играет в гостях с "Морейренсе". Роман прилагает усилия, чтобы подойти к поединку во всеоружии, однако дальше все будет зависеть от решения Жорже Жезуса", - сказал отец Яремчука.

Напомним, что поединок "Спартак" - "Бенфика" состоится сегодня, 4 августа в Москве. Начало - в 20:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Комментарии (6)
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tare522
04.08.2021 в 17:45
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
04.08.2021 в 16:51
Зассал.
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0
-4
Caballero (Fale town Fale state)
04.08.2021 в 16:47
И, вообще, не надо спешить. Вон, ВЫтька Коноваленко - полгода присматривался к Аталанте, к репетитору по итальянскому походил, жену по шопах и бутиках поводил. И недаром, ведь! Уже и в Специю сватали, и в товарняке на раз выпустили. Всё пучком. Будь как ВЫтька Коноваленко.
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0
-5
FC Energy (Новая Каховка)
04.08.2021 в 17:04
У тебя комплекс неполноценности образовался на фоне Вити?
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.08.2021 в 17:42
Ты реально такой дурной или прикидываешься?
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0
0
Caballero (Fale town Fale state)
04.08.2021 в 17:59
Вам за ВЫтьку обидно ли за Романа?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.08.2021 в 16:15
Добре що не поїхав, хто зна чого чекати від малохольних?
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+8
-2


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