Стало известно, почему Яремчук не полетел с Бенфикой на матч против Спартака

Отец украинского форварда "Бенфики" Романа Яремчука - Олег Степанович рассказал, почему его сын не попал в заявку португальского клуба против "Спартака".

"Я считаю, что главный тренер "Бенфики" Жорже Жезус правильно сделал, не включив Романа в состав делегации. И не только потому, что в "Бенфике" сразу пять игроков амплуа Яремчука планомерно готовились к поединку со "Спартаком". Все же, нужно учесть, что в составе "Бенфики" сын провел лишь несколько тренировок, а ведь еще необходимо время для адаптации. К тому же нельзя забывать, что после возвращения из отпуска со своей предыдущей командой - "Гентом", Роман вообще не тренировался. Поэтому не было смысла форсировать события.

Сейчас сын в Лиссабоне упорно занимается под руководством тренера по физподготовке. 7 августа стартует чемпионат Португалии, "Бенфика" играет в гостях с "Морейренсе". Роман прилагает усилия, чтобы подойти к поединку во всеоружии, однако дальше все будет зависеть от решения Жорже Жезуса", - сказал отец Яремчука.