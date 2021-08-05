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Безус - в заявке Гента на матч Лиги конференций

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Украинец впервые попал в заявку бельгийского клуба в этом сезоне

Безус - в заявке Гента на матч Лиги конференций

Новина українською

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус попал в заявку бельгийского клуба на матч против "РФШ" в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.

До этого 30-летний футболист не появлялся на поле в этом сезоне. Роман пропустил оба матча против "Волеренги" в Лиге конференций и 1-й тур чемпионата Бельгии против "Сент-Труйдена".

Напомним, что матч "Гент" - "РФШ" состоится сегодня, 5 августа. Начало - 21:30.

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В статье: Роман Безус Гент РФШ
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