Безус - в заявке Гента на матч Лиги конференций
Украинец впервые попал в заявку бельгийского клуба в этом сезоне
Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус попал в заявку бельгийского клуба на матч против "РФШ" в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.
До этого 30-летний футболист не появлялся на поле в этом сезоне. Роман пропустил оба матча против "Волеренги" в Лиге конференций и 1-й тур чемпионата Бельгии против "Сент-Труйдена".
Our squad for #gntrfs ????— KAA Gent (@KAAGent) August 4, 2021
Welcome back Roman Bezus ???????? pic.twitter.com/0LqpUZd0hi
Напомним, что матч "Гент" - "РФШ" состоится сегодня, 5 августа. Начало - 21:30.
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