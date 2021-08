Безус - в заявке Гента на матч Лиги конференций

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус попал в заявку бельгийского клуба на матч против "РФШ" в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.

До этого 30-летний футболист не появлялся на поле в этом сезоне. Роман пропустил оба матча против "Волеренги" в Лиге конференций и 1-й тур чемпионата Бельгии против "Сент-Труйдена".

Our squad for #gntrfs ????

Welcome back Roman Bezus ???????? pic.twitter.com/0LqpUZd0hi