Малиновский пока не занимается в общей группе Аталанты
Руслан продолжает тренироваться индивидуально
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский проходит восстановление после операции.
Как сообщает пресс-служба "бергамасков", украинский футболист продолжает заниматься индивидуально.
Отметим, что в начале июля Руслан Малиновский перенес операцию по удалению грыжи.
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини надеется, что футболист будет доступен к матчу 1-го тура Серии А (22 августа). Команда сыграет против "Торино".
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Источник:atalanta
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