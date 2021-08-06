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Малиновский пока не занимается в общей группе Аталанты

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Руслан продолжает тренироваться индивидуально

Малиновский пока не занимается в общей группе Аталанты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский проходит восстановление после операции.

Как сообщает пресс-служба "бергамасков", украинский футболист продолжает заниматься индивидуально.

Отметим, что в начале июля Руслан Малиновский перенес операцию по удалению грыжи.

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини надеется, что футболист будет доступен к матчу 1-го тура Серии А (22 августа). Команда сыграет против "Торино".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
atalanta

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