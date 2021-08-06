Малиновский пока не занимается в общей группе Аталанты

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский проходит восстановление после операции.

Как сообщает пресс-служба "бергамасков", украинский футболист продолжает заниматься индивидуально.

Отметим, что в начале июля Руслан Малиновский перенес операцию по удалению грыжи.

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини надеется, что футболист будет доступен к матчу 1-го тура Серии А (22 августа). Команда сыграет против "Торино".