Специя взяла Виктора Коваленко в аренду
Украинец может сменить клубную прописку
Фото: Atalanta B.C.
"Специя" взяла в аренду украинского полузащитника "Аталанты" Виктора Коваленко. Об этом пишет Николо Скира.
По информации журналиста, сделка уже закрыта. Сроки аренды не сообщаются, но у "Специи" будет право выкупа Коваленко. Если эта опция будет активирована, то у "Аталанты" будет право выкупить игрока обратно.
"Аталанта" подписала Коваленко за 700 тысяч евро в январе 2021 года. С тех пор хавбек провел за клуб лишь один официальный матч.
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