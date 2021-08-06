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Специя взяла Виктора Коваленко в аренду

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец может сменить клубную прописку

Специя взяла Виктора Коваленко в аренду

Фото: Atalanta B.C.

Новина українською

"Специя" взяла в аренду украинского полузащитника "Аталанты" Виктора Коваленко. Об этом пишет Николо Скира.

По информации журналиста, сделка уже закрыта. Сроки аренды не сообщаются, но у "Специи" будет право выкупа Коваленко. Если эта опция будет активирована, то у "Аталанты" будет право выкупить игрока обратно.

"Аталанта" подписала Коваленко за 700 тысяч евро в январе 2021 года. С тех пор хавбек провел за клуб лишь один официальный матч.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Комментарии (2)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
06.08.2021 в 17:41
Якраз його рівень.
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K-Spirit (Киев)
06.08.2021 в 17:29
И склоняю как школьник плохой, Колею - в колее, с колеей...
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