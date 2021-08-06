Специя взяла Виктора Коваленко в аренду

"Специя" взяла в аренду украинского полузащитника "Аталанты" Виктора Коваленко. Об этом пишет Николо Скира.

По информации журналиста, сделка уже закрыта. Сроки аренды не сообщаются, но у "Специи" будет право выкупа Коваленко. Если эта опция будет активирована, то у "Аталанты" будет право выкупить игрока обратно.

"Аталанта" подписала Коваленко за 700 тысяч евро в январе 2021 года. С тех пор хавбек провел за клуб лишь один официальный матч.