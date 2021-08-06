Тренер Бенфики рассказал, когда дебютирует Яремчук

Жорже Жезуш дал пресс-конференцию, в ходе которой, помимо прочего, рассказал, когда ждать Яремчука в составе. Это будет матч с "Морейренсе".

"Мы стараемся подготовить его к матчу против «Морейренсе», он может быть полезен в этой встрече".

"У нас есть два травмированных форварда, которые рискуют пропустить матч. Родриго под вопросом, но Сеферович, скорее всего, не сыграет. Так что Яремчук будет в составе" – заявил Жезуш.

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"Бенфика" сыграет с "Морейренсе" в рамках первого тура чемпионата Португалии 7 августа. Начало – в 20:00 по Киевскому времени.