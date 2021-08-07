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Кухаревич вошел в заявку Труа на матч с ПСЖ

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Игра состоится уже сегодня

Кухаревич вошел в заявку Труа на матч с ПСЖ

ФК Труа

Новина українською

В рамках первого тура французской Лиги 1 "Труа" будет принимать "ПСЖ" и "Стад де Об" в Труа. Украинский нападающий хозяев Николай Кухаревич вошел в предварительную заявку на матч, которая состоит из 21 футболиста.

Игрок будет иметь возможность дебютировать за свой новый клуб под 21 номером.

Стартовый свисток поединка запланировано на 22:00, 7 августа.

Напомним, что Кухаревич присоединился к "Труа" в текущее трансферное окно. На его счету пока один гол в двух товарищеских встречах.

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В статье: Труа Пари Сен-Жермен (Париж) Николай Кухаревич
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