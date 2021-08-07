Кухаревич вошел в заявку Труа на матч с ПСЖ
Игра состоится уже сегодня
ФК Труа
В рамках первого тура французской Лиги 1 "Труа" будет принимать "ПСЖ" и "Стад де Об" в Труа. Украинский нападающий хозяев Николай Кухаревич вошел в предварительную заявку на матч, которая состоит из 21 футболиста.
???? ???????? ???????????????????????? convoqué par le coach Batlles pour le 1er match de la nouvelle saison de @Ligue1UberEats, demain à 21h00 au Stade de l’Aube face au PSG ! #ESTACPSG ⚔️ #TeamEstac ????⚪ pic.twitter.com/VahMFLLZEc— ESTAC Troyes (@estac_officiel) August 6, 2021
Игрок будет иметь возможность дебютировать за свой новый клуб под 21 номером.
Стартовый свисток поединка запланировано на 22:00, 7 августа.
Напомним, что Кухаревич присоединился к "Труа" в текущее трансферное окно. На его счету пока один гол в двух товарищеских встречах.
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