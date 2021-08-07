Кухаревич вошел в заявку Труа на матч с ПСЖ

В рамках первого тура французской Лиги 1 "Труа" будет принимать "ПСЖ" и "Стад де Об" в Труа. Украинский нападающий хозяев Николай Кухаревич вошел в предварительную заявку на матч, которая состоит из 21 футболиста.

???? ???????? ???????????????????????? convoqué par le coach Batlles pour le 1er match de la nouvelle saison de @Ligue1UberEats, demain à 21h00 au Stade de l’Aube face au PSG ! #ESTACPSG ⚔️ #TeamEstac ????⚪ pic.twitter.com/VahMFLLZEc — ESTAC Troyes (@estac_officiel) August 6, 2021

Игрок будет иметь возможность дебютировать за свой новый клуб под 21 номером.

Стартовый свисток поединка запланировано на 22:00, 7 августа.

Напомним, что Кухаревич присоединился к "Труа" в текущее трансферное окно. На его счету пока один гол в двух товарищеских встречах.