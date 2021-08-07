Яремчук попал в запас Бенфики на матч с Морейренсе
Игрок может уже сегодня получить возможность проявить себя
Фото: benfica / Автор: неизвестен
Украинский форвард Роман Яремчук, который недавно стал игроком лисабонской "Бенфики", попал в запас команды на матч Лиги Сагриш с "Морейренсе". Поединок начнется сегодня в 20:00.
При этом в старте лиссабонцев в нападении выйдет Гонсалу Рамуш.
В прошлом сезоне Роман играл за "Гент", где забил 17 голов и отдал 7 ассистов в 28-ми матчах Лиги Жупиле.
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